"Я охренела". Дорофеева прокомментировала фото американского поцелуя певца Monatik с женой. Супруга артиста ей ответила

"Первый поцелуй в США с Монатиком. Скоро повторим?" – подписала она фото.
"Такое впечатление, что это Надя Дорофеева", – отреагировали на фото подписчики.
"Я на секундочку охренела. Мне показалось, что это я", – прокомментировала фото и сама певица.
"Все офигели", – ответили на комментарий Дорофеевой пользователи сети.
"Всякое может быть", – написала жена Монатика.
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Monatik и его жена Ирина поженились шесть лет назад. Жена певца также является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге фото супруги в ее день рождения 10 августа 2018 года. Ранее артист также скрывал лица своих детей, впервые показав их в клипе на песню "Ресницы безопасности" в апреле 2021 года.
Артист стал популярным после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1"). Летом 2019 года Monatik представил шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский".
В 2020 году он выпустил мюзикл "Ритм", в котором объединил 12 артистов. В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста.