Бульвар Шоубиз
 
06 октября, 2021
 
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"Я охренела". Дорофеева прокомментировала фото американского поцелуя певца Monatik с женой. Супруга артиста ей ответила

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Дмитрий и Ирина Монатик воспитывают двух сыновей
Дмитрий и Ирина Монатик воспитывают двух сыновей
Фото: irinamonatik / Instagram

Супруга украинского певца и продюсера Monatik (Дмитрия Монатика) Ирина 6 октября разместила в Instagram архивное фото, на котором запечатлена во время поцелуя с мужем.

"Первый поцелуй в США с Монатиком. Скоро повторим?" – подписала она фото.

"Такое впечатление, что это Надя Дорофеева", – отреагировали на фото подписчики.

"Я на секундочку охренела. Мне показалось, что это я", – прокомментировала фото и сама певица.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram
Дорофеева решила, что на фото с Monatik запечатлена она. Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Все офигели", – ответили на комментарий Дорофеевой пользователи сети.

"Всякое может быть", – написала жена Монатика.

Контекст:

Monatik и его жена Ирина поженились шесть лет назад. Жена певца также является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге фото супруги в ее день рождения 10 августа 2018 года. Ранее артист также скрывал лица своих детей, впервые показав их в клипе на песню "Ресницы безопасности" в апреле 2021 года.

Артист стал популярным после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1"). Летом 2019 года Monatik представил шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский".

В 2020 году он выпустил мюзикл "Ритм", в котором объединил 12 артистов. В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста.

Теги: семья, Надя Дорофеева, Monatik, поцелуй, Ирина Монатик
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