"Вай какая, ух", "Несите огнетушитель". Лобода показала свою пятую точку в стрингах

Для фото 39-летняя певица позировала, сидя на пляже на фоне заката.

"Моя рабочая сторона – правая", – подписала она публикацию.

Снимок, на котором Loboda показала, с какого ракурса она наиболее фотогенична, собрал больше 124 тысячи лайков.

"Вай какая, ух", – написала фолловер beautiful_gagarina.

"Несите огнетушитель", – оставили коммент со странички _loboda_official_fan__.

"Лобода, ты – красотка, ты – богиня, твое тело очень красивое", – прокомментировал фото vasilevkostik47.

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.