Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2021
 
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"Вай какая, ух", "Несите огнетушитель". Лобода показала свою пятую точку в стрингах

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Певица показала, с какого ракурса удачно получается на фото
Певица показала, с какого ракурса удачно получается на фото
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda (Светлана Лобода), которая последние несколько лет строит карьеру в России, 14 ноября опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в бордовом мини-бикини со спины и раздвинутыми ногами.

Для фото 39-летняя певица позировала, сидя на пляже на фоне заката.

"Моя рабочая сторона – правая", – подписала она публикацию.

Снимок, на котором Loboda показала, с какого ракурса она наиболее фотогенична, собрал больше 124 тысячи лайков.

"Вай какая, ух", – написала фолловер beautiful_gagarina.

"Несите огнетушитель", – оставили коммент со странички _loboda_official_fan__.

"Лобода, ты – красотка, ты – богиня, твое тело очень красивое", – прокомментировал фото vasilevkostik47.

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Теги: Светлана Лобода, ВИА Гра, Rammstein, Loboda, певица, бикини
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