Бульвар Шоубиз
 
24 октября, 2021
 
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"Ужас, зачем ступни такие огромные", "Тилля ждет". В сети обсуждают новые постельные фото Лободы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лобода: Не знаешь, что надеть? Выбирай красное
Лобода: Не знаешь, что надеть? Выбирай красное
Фото: lobodaofficial / Instagram

Проживающая в Европе и строящая карьеру в России украинская певица Светлана Лобода (Loboda) 24 октября поделилась в Instagram фото в красном платье с глубоким разрезом.

"Выходные. Не знаешь, что надеть? Выбирай красное", – подписала она пост.

"Ужас, зачем ступни такие огромные, как будто не ее, а великана", – прокомментировала kolesnikovae399.

"Тилля ждет", – добавил iamruslansalimov.

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Теги: Светлана Лобода, Loboda, певица
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