Бульвар Шоубиз
 
21 сентября, 2021
 
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"Офигенное фото", "Секси". Лобода показала, как грустит, глядя на себя в зеркало

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За сутки снимок Лободы набрал почти 80 тыс. лайков
За сутки снимок Лободы набрал почти 80 тыс. лайков
Фото: lobodaofficial / Instagram

Проживающая в Европе и строящая карьеру в РФ украинская певица Светлана Лобода (Loboda) 20 сентября запостила в Instagram свое новое фото. На снимке она с грустным лицом смотрит в зеркало, касаясь рукой волос.

"Осень знает, что вечная любовь не умирает", – подписала фото 38-летняя певица.

За сутки снимок Лободы набрал почти 80 тыс. лайков и больше 350 комментариев.

"Очаровательная", – написала под постом atyusha_06.05.

"Офигенное фото, Светланочка красотка!" – считает densterjaykols.

"Секси", – прокомментировал mikhailfainshtein.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Теги: Светлана Лобода, осень, Loboda, певица, фото
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