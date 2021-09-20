Крапивина после расставания с Лободой заявила о создании своего музыкального лейбла

Крапивина считает, что "опыт, который есть, нельзя просто взять и похоронить" Фото: natellakrapivina / Instagram

По словам Крапивиной, теперь она намерена "попробовать поработать с молодежью" – продюсер призналась, что хочет запустить вместе с партнером музыкальный лейбл, чтобы "помогать музыкантам прокладывать свой путь".

Крапивина отметила, что у нее на примете уже есть несколько "молодых ребят".

Объясняя свое желание вернуться в шоу-бизнес, продюсер заявила, что "тот опыт, который есть, нельзя просто взять и похоронить".

Отвечая на вопрос о возможном примирении с российским певцом Филиппом Киркоровым, после обвинений которого в плагиате она и решила уйти из этой сферы, Крапивина отметила, что не видит в этом смысла.