Крапивина после расставания с Лободой заявила о создании своего музыкального лейбла

По словам Крапивиной, теперь она намерена "попробовать поработать с молодежью" – продюсер призналась, что хочет запустить вместе с партнером музыкальный лейбл, чтобы "помогать музыкантам прокладывать свой путь".
Крапивина отметила, что у нее на примете уже есть несколько "молодых ребят".
Объясняя свое желание вернуться в шоу-бизнес, продюсер заявила, что "тот опыт, который есть, нельзя просто взять и похоронить".
Отвечая на вопрос о возможном примирении с российским певцом Филиппом Киркоровым, после обвинений которого в плагиате она и решила уйти из этой сферы, Крапивина отметила, что не видит в этом смысла.
Светлана Лобода и Нателла Крапивина сотрудничали с 2010 года. 8 июня 2021 года Крапивина без объяснения причин заявила, что уходит из шоу-бизнеса и не будет продюсировать Лободу.
Свое заявление она опубликовала спустя несколько часов после адресованного ей видеоообращения российского артиста Филиппа Киркорова, который упрекнул Крапивину и Лободу в плагиате. Записать ролик Киркорова вынудили комментарии и пост Крапивиной, в которых она на следующий день после церемонии вручения премии "Муз-ТВ" раскритиковала российский шоу-бизнес, назвав его "цирком уродов".
Российское издание Spletnik писало, что Крапивина в одном из комментариев также назвала Киркорова и российского певца Dava, с которым он пришел на премию в сопровождении полуобнаженных статистов, "паноптикумом в чистом виде", добавив, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки".
14 июня Лобода, впервые комментируя заявление Крапивиной, заявила, что больше не намерена сотрудничать с какими-либо продюсерами. Крапивина, в свою очередь, намекнула, что ушла из шоу-бизнеса в кино.