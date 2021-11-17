Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2021
 
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"Если достойна, я ее куплю". Лобода призналась, сколько платит за песню для своего репертуара

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Лобода уверяет, что ежедневно слушает по 30 40 новых песен, которые ей предлагают неизвестные авторы
Лобода уверяет, что ежедневно слушает по 30–40 новых песен, которые ей предлагают неизвестные авторы
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda (Светлана Лобода), которая последние несколько лет строит карьеру в России, рассказала программе "Позаочі" на телеканале "Интер", за сколько покупает песни у малоизвестных авторов.

По словам 39-летней артистки, ей на почту присылают очень много композиций, которые она обязательно слушает все.

"Каждый вечер перед сном или утром, когда я чищу зубы и занимаюсь своими бытовыми делами утренними, я отслушиваю порядка 30–40 композиций ежедневно, потому что на мою почту рабочую присылают большое количество писем с разными песнями. И мне приходится отслушивать все, чтобы иногда вычленить ту информацию, которая мне необходима", – рассказала Лобода.

Певица уточнила, что если ей понравился фрагмент песни или композиция целиком – она тут же ее покупает.

"Если она [песня] достойна, я ее куплю. В основном это от $3 тыс. до $7 тыс. – где-то так стоит песня", – объяснила Лобода.

ВИДЕО
Видео: Телеканал Интер (Inter TV channel) / YouTube
Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Теги: Светлана Лобода, деньги, Loboda, песня, покупки
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