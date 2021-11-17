  "Если достойна, я ее куплю". Лобода призналась, сколько платит за песню для своего репертуара

Лобода уверяет, что ежедневно слушает по 30–40 новых песен, которые ей предлагают неизвестные авторы Фото: lobodaofficial / Instagram

По словам 39-летней артистки, ей на почту присылают очень много композиций, которые она обязательно слушает все.

"Каждый вечер перед сном или утром, когда я чищу зубы и занимаюсь своими бытовыми делами утренними, я отслушиваю порядка 30–40 композиций ежедневно, потому что на мою почту рабочую присылают большое количество писем с разными песнями. И мне приходится отслушивать все, чтобы иногда вычленить ту информацию, которая мне необходима", – рассказала Лобода.

Певица уточнила, что если ей понравился фрагмент песни или композиция целиком – она тут же ее покупает.

"Если она [песня] достойна, я ее куплю. В основном это от $3 тыс. до $7 тыс. – где-то так стоит песня", – объяснила Лобода.

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