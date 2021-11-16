Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад

На черно-белом снимке Лобода запечатлена в мини-платье с микрофоном в руках рядом с Крапивиной, которая играет на гитаре.
"Раритетное фото. 2010 год, кажется. Праздновали день рождения Светы и я пела [песню советского актера и певца Владимира] Высоцкого. С тех пор я больше не пою", – подписала снимок Крапивина.
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Светлана Лобода и Нателла Крапивина сотрудничали с 2010-го по 2021-й год. Инициатором прекращения отношений стала Крапивина. Лобода, комментируя ее заявление, сказала, что больше не намерена сотрудничать с какими-либо продюсерами. Крапивина, в свою очередь, отметила, что ушла из шоу-бизнеса в кино.