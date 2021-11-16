Бульвар Шоубиз
 
16 ноября, 2021
 
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Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад

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Крапивина продюсировала Лободу с 2010 года
Крапивина продюсировала Лободу с 2010 года
Фото: natellakrapivina / Instagram

Бывший продюсер украинской певицы Loboda Нателла Крапивина 16 ноября обнародовала в Instagram их совместное фото из архива.

На черно-белом снимке Лобода запечатлена в мини-платье с микрофоном в руках рядом с Крапивиной, которая играет на гитаре.

аритетное фото. 2010 год, кажется. Праздновали день рождения Светы и я пела [песню советского актера и певца Владимира] Высоцкого. С тех пор я больше не пою", – подписала снимок Крапивина.

Контекст:

Светлана Лобода и Нателла Крапивина сотрудничали с 2010-го по 2021-й год. Инициатором прекращения отношений стала КрапивинаЛобода, комментируя ее заявление, сказала, что больше не намерена сотрудничать с какими-либо продюсерами. Крапивина, в свою очередь, отметила, что ушла из шоу-бизнеса в кино.

Теги: Светлана Лобода, скандал, Loboda, Нателла Крапивина
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