Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад

На черно-белом снимке Лобода запечатлена в мини-платье с микрофоном в руках рядом с Крапивиной, которая играет на гитаре.

"Раритетное фото. 2010 год, кажется. Праздновали день рождения Светы и я пела [песню советского актера и певца Владимира] Высоцкого. С тех пор я больше не пою", – подписала снимок Крапивина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Нателла Крапивина (@natellakrapivina)