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10 ноября, 2021
 
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"Некуда деваться, нужно". Monatik объяснил, зачем ему виски за кулисами

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По словам 35-летнего Monatik, виски ему нужен исключительно в "лечебных целях"
По словам 35-летнего Monatik, виски ему нужен исключительно в "лечебных целях"
Фото: monatik_official / Instagram

Украинский певец Monatik (Дмитрий Монатик) 8 ноября в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказал, почему в его концертном райдере значится бутылка виски.

По словам 35-летнего артиста, это исключительно в "лечебных целях".

"Мы не всегда им [виски] пользуемся, он часто остается закрытым. Иногда бывает, что ты просто с таким подсорванным голосом приезжаешь, что некуда деваться, нужно", – объяснил Monatik.

Контекст:

Monatik обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").

Летом 2019 года Monatik представил шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский". В 2020 году певец выпустил мюзикл "Ритм", в котором объединил выступления 12 артистов.

Monatik вместе с женой Ириной воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).

Теги: виски, Monatik, певец
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