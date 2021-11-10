"Некуда деваться, нужно". Monatik объяснил, зачем ему виски за кулисами

По словам 35-летнего артиста, это исключительно в "лечебных целях".

"Мы не всегда им [виски] пользуемся, он часто остается закрытым. Иногда бывает, что ты просто с таким подсорванным голосом приезжаешь, что некуда деваться, нужно", – объяснил Monatik.

Контекст:

Monatik обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").

Летом 2019 года Monatik представил шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский". В 2020 году певец выпустил мюзикл "Ритм", в котором объединил выступления 12 артистов.

Monatik вместе с женой Ириной воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).