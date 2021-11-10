"Люблю украинскую музыку". 73-летняя мать Илона Маска выступила в Киеве

В Киеве Мэй Маск презентовала свою книгу "Женщина, у которой есть план" Фото: mayemusk / Instagram

"Все еще взволнована после чудесного визита в Киев. Наслаждайтесь!" – подписала она публикацию.

Мэй Маск отметила профессиональную организацию мероприятия, ведущего и переводчика, который "делал перевод одновременно с теми же выражениями и движениями рук, что и я".

"Люблю украинскую музыку, выбранную и моим ассистентом-видеоредактором", – подчеркнула Мэй Маск в подписи под 56-секундным роликом, который сопровождался песней украинского певца Monatik "Кружит".

"Так круто, мама", – прокомментировала видео дочь Мэй Маск Тоска.

"Украина любит вас", – написала anastasiia_03.07.

"Еще и под Монатика", – подметила annfsunny.

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