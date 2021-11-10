"Люблю украинскую музыку". 73-летняя мать Илона Маска выступила в Киеве

"Все еще взволнована после чудесного визита в Киев. Наслаждайтесь!" – подписала она публикацию.
Мэй Маск отметила профессиональную организацию мероприятия, ведущего и переводчика, который "делал перевод одновременно с теми же выражениями и движениями рук, что и я".
"Люблю украинскую музыку, выбранную и моим ассистентом-видеоредактором", – подчеркнула Мэй Маск в подписи под 56-секундным роликом, который сопровождался песней украинского певца Monatik "Кружит".
"Так круто, мама", – прокомментировала видео дочь Мэй Маск Тоска.
"Украина любит вас", – написала anastasiia_03.07.
"Еще и под Монатика", – подметила annfsunny.
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Впервые Мэй Маск посетила Киев в декабре 2017 года. Тогда она выступила на бизнес-конференции, прогулялась по украинской столице, посетила ресторан кулинара Эктора Хименеса-Браво и один из телеканалов.
Маск родилась в 1948 году в Канаде. В качестве модели она снималась в рекламе Target, Virgin America и Clinique, а также исполнила роль в клипе американской певицы Бейонсе Haunted. В настоящее время Маск работает диетологом, читая лекции о здоровом питании.
Маск – мать троих детей, самым известным из которых стал Илон Маск. О своих принципах воспитания детей Маск написала книгу "Мой сын – Илон Маск. Как воспитать гения", ставшую бестселлером.