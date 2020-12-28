Бульвар Шоубиз
 
28 декабря, 2020
 
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"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку

72-летняя американская диетолог и писательница Мэй Маск показала, как делает упражнение на растяжку.

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Мэй Маск мать троих детей
Мэй Маск – мать троих детей
Фото: Maye Musk / Facebook

72-летняя модель и писательница Мэй Маск – мать основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска 28 декабря в Instagram разместила фото, на котором запечатлена во время домашней тренировки.

Маск выполняет упражнения в зеленых лосинах и светлом свободном свитере, стоя босой на коврике.

"Растяжка. Хотя моя собака не собирается двигаться", – подписала Маск публикацию.

"Вы мотивируете всех нас", – прокомментировали публикацию фолловеры.

"Ваше тело, как у 20-летней, удивительно", – оценили снимок пользователи сети.

Мэй Маск родилась в 1948 году в Канаде. В качестве модели она снималась в рекламе Target, Virgin America и Clinique, а также исполнила роль в клипе американской певицы Бейонсе Haunted.

В настоящее время Маск работает диетологом, читая лекции о здоровом питании.

Маск – мать троих детей, самым известным из которых стал Илон Маск, возглавляющий компанию SpaceX.

О своих принципах воспитания детей Маск написала книгу под названием "Мой сын – Илон Маск. Как воспитать гения", которая стала бестселлером.

Теги: спорт, Илон Маск, Мэй Маск
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