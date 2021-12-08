"Представьте, идет стриптиз, женщина с голой грудью сидит на Боярском". Ургант рассказал, как впервые увидел стриптизершу топлес

Урганту было 12 лет, когда он оказался на дне рождения у Боярского Скриншот: Вечерний Ургант / YouTube

По словам Урганта, он был единственным ребенком на дне рождения у Боярского. На тот момент Урганту было 12 лет.

"В какой-то момент Боярскому подарили стриптиз. Я очень переживал – рядом стояли бабушка, папа. Я не хотел смотреть стриптиз с ними первый раз в жизни. Боярский сидел, женщина танцевала вокруг него и тут же достала и показала грудь. У меня был страшный зажим. Представьте, идет стриптиз, женщина с голой грудью сидит на Боярском, а рядом стоит мальчик и смеется", – рассказал Ургант.

По словам ведущего, после того, как все закончилось, к нему подошел Боярский.

"Ваня, поверь, мне было так же неловко, как и тебе", – заявил ему тогда артист.

Комментарий Урганта можно послушать на девятой минуте видео. Сейчас Урганту 43 года, а Боярскому – 71.