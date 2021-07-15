71-летний Боярский прокомментировал новости о своей госпитализации

По словам 71-летнего артиста, это не соответствует действительности.
"У вас неверные сведения", – заявил 14 июля Боярский телеканалу "Звезда".
В комментарии "РИА Новости" представитель актера заявил, что Боярский находится дома, чувствует себя нормально, у него лишь подозревают коронавирусную инфекцию.
Ранее появилась информация, что артист уже несколько дней находится под присмотром врачей, якобы ему диагностировали COVID-19.
Боярский родился в 1949 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Он народный артист РСФСР (1990). Наиболее известные роли Боярского – в фильмах "Собака на сене", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Гардемарины, вперед!", "Человек с бульвара Капуцинов", "Узник замка Иф", "Дон Сезар де Базан".
В 2014 году Боярский подписал коллективное письмо деятелей культуры РФ в поддержку политики президента России Владимира Путина в Украине и в аннексированном Крыму.
В августе 2015 года СБУ внесла артиста в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. Ему запрещен въезд в страну.