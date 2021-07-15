71-летний Боярский прокомментировал новости о своей госпитализации

По информации СМИ, Боярский уже несколько дней находится под присмотром врачей Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

По словам 71-летнего артиста, это не соответствует действительности.

"У вас неверные сведения", – заявил 14 июля Боярский телеканалу "Звезда".

В комментарии "РИА Новости" представитель актера заявил, что Боярский находится дома, чувствует себя нормально, у него лишь подозревают коронавирусную инфекцию.

Ранее появилась информация, что артист уже несколько дней находится под присмотром врачей, якобы ему диагностировали COVID-19.