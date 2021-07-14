71-летний Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом, – СМИ

О госпитализации Боярского стало известно 14 июля, хотя он находится в больнице уже трое суток Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

"По нашей информации, у мушкетера COVID-19, пошел седьмой день. Три дня назад его забрали под присмотр врачей", – говорится в сообщении.

Также там уточняется, что 71-летний актер чувствует себя нормально и "не такое видал на своем веку".

Это уже вторая известная госпитализация Боярского. В феврале 2021 года артист попал в больницу с высокой температурой и симптомами ОРВИ. У артиста подозревали пневмонию, но экспресс-тест показал отрицательный результат на коронавирус.