71-летний Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом, – СМИ

"По нашей информации, у мушкетера COVID-19, пошел седьмой день. Три дня назад его забрали под присмотр врачей", – говорится в сообщении.
Также там уточняется, что 71-летний актер чувствует себя нормально и "не такое видал на своем веку".
Это уже вторая известная госпитализация Боярского. В феврале 2021 года артист попал в больницу с высокой температурой и симптомами ОРВИ. У артиста подозревали пневмонию, но экспресс-тест показал отрицательный результат на коронавирус.
Боярский родился в 1949 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Он народный артист РСФСР (1990). Наиболее известные роли Боярского – в фильмах "Собака на сене", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Гардемарины, вперед!", "Человек с бульвара Капуцинов", "Узник замка Иф", "Дон Сезар де Базан".
В 2014 году Боярский подписал коллективное письмо деятелей культуры РФ в поддержку политики президента России Владимира Путина в Украине и в аннексированном Крыму.
В августе 2015 года СБУ внесла артиста в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. Ему запрещен въезд в страну.