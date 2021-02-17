Сын Боярского рассказал о самочувствии госпитализированного артиста

По словам сына советского и российского актера Михаила Боярского Сергея Боярского, госпитализация его отца не была связана с заражением коронавирусом.

Врачи 17 февраля могут выписать домой советского и российского актера Михаила Боярского, так как риска для его здоровья нет. Об этом в комментарии российскому изданию "Газета.Ru" 17 февраля сообщил сын артиста Сергей Боярский.

Он подчеркнул, что госпитализация актера не была связана с заражением коронавирусом, но отказался называть причины недомогания у Боярского.

Сын артиста сообщил, что в настоящее время его отец чувствует себя хорошо.

16 февраля стало известно, что Боярский спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса был госпитализирован. Со временем супруга актера Лариса Луппиан заявила, что перестраховалась, вызвав скорую помощь для мужа, так как накануне вечером ему стало плохо.

Луппиан призналась, что после госпитализации Боярский позвонил ей и "проклинал" за то, что она обратилась в скорую помощь.

Боярский родился в 1949 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Он народный артист РСФСР (1990). Наиболее известные роли Боярского – в фильмах "Собака на сене", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Гардемарины, вперед!", "Человек с бульвара Капуцинов", "Узник замка Иф", "Дон Сезар де Базан".