Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса

Супруга российского актера Михаила Боярского Лариса Луппина заявила, что обратилась за помощью к медикам после того, как накануне вечером у ее мужа ухудшилось самочувствие. По словам жены актера, Боярский уже звонил ей из больницы и проклинал за то, что его госпитализировали.

Советский и российский актер Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом 16 февраля сообщает Telegram-канал "Mash на мойке" со ссылкой на информацию, полученную от его супруги, актрисы Ларисы Луппиан.

По ее словам, причиной недомогания могла стать "сосудистая реакция". Отмечается, что 10 дней назад Боярский вакцинировался от коронавируса. Сейчас тест на COVID-19 у артиста отрицательный.

В комментарии российскому "Пятому каналу" Луппиан заявила, что перестраховалась, вызвав скорую помощь после того, как артисту накануне вечером стало плохо. Супруга Боярского рассказала, что он уже звонил ей из больницы и "проклинал" за то, что она это обратилась в скорую помощь.

Жена актера подчеркнула, что сейчас он проходит обследование и медики уже исключили недомогание как реакцию на недавнюю вакцинацию.

Боярский родился в 1949 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Он народный артист РСФСР (1990). Наиболее известные роли Боярского – в фильмах "Собака на сене", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Гардемарины, вперед!", "Человек с бульвара Капуцинов", "Узник замка Иф", "Дон Сезар де Базан".