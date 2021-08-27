"Пососитесь, я же хорошо заплатила, сымитируйте хотя бы, мать вашу". Российская блогер на своем юбилее издевалась над Собчак и Ургантом. Видео

Ургант и Собчак после предложения Блиновской "пососаться" переглянулись, но выполнять просьбу не стали Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российское издание Mk.ru сообщает, что, кроме них, гостей Блиновской развлекал российский певец Филипп Киркоров, певица Нюша, строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda и другие знаменитости. Всего на организацию праздника, который проходил в одном из пятизвездочных отелей Горного Алтая, Блиновская потратила 120 млн руб. (около 44 млн грн).

В публикации отмечается, что во время праздника Блиновская "издевалась над ведущими", предложив им "пососаться". Этот фрагмент был записан на видео и выложен в сеть – в частности, его обнародовали на YouTube-канале svetskaya_tusovka_news.

"Пососитесь, я же вам хорошо заплатила, ну сымитируйте хотя бы, мать вашу", – прокричала из зала стоящим на сцене с микрофонами в руках Собчак и Урганту Блиновская.

Ведущие переглянулись, но целоваться не стали. Ургант при этом попытался отшутиться, повторив за Блиновской ее последнюю фразу.

ВИДЕО

Видео: svetskaya_tusovka_news / YouTube

После окончания праздника ни Ургант, ни Собчак инцидент не комментировали.