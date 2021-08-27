"Пососитесь, я же хорошо заплатила, сымитируйте хотя бы, мать вашу". Российская блогер на своем юбилее издевалась над Собчак и Ургантом. Видео

Российское издание Mk.ru сообщает, что, кроме них, гостей Блиновской развлекал российский певец Филипп Киркоров, певица Нюша, строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda и другие знаменитости. Всего на организацию праздника, который проходил в одном из пятизвездочных отелей Горного Алтая, Блиновская потратила 120 млн руб. (около 44 млн грн).
В публикации отмечается, что во время праздника Блиновская "издевалась над ведущими", предложив им "пососаться". Этот фрагмент был записан на видео и выложен в сеть – в частности, его обнародовали на YouTube-канале svetskaya_tusovka_news.
"Пососитесь, я же вам хорошо заплатила, ну сымитируйте хотя бы, мать вашу", – прокричала из зала стоящим на сцене с микрофонами в руках Собчак и Урганту Блиновская.
Ведущие переглянулись, но целоваться не стали. Ургант при этом попытался отшутиться, повторив за Блиновской ее последнюю фразу.
После окончания праздника ни Ургант, ни Собчак инцидент не комментировали.
На страницу Блиновской в Instagram подписано 5,8 млн фолловеров. Вместе с мужем Алексеем Блиновским она воспитывает троих сыновей и дочь. Mk.ru пишет, что в 2020 году блогер заработала порядка 100 млн руб.
Ургант женат на Наталье Кикнадзе, а Собчак замужем за российским режиссером Константином Богомоловым.