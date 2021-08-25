"Сисюля на свободу просится", "Титюли полетели". Собчак показала голую грудь

"Поняла, что много говорю о том, что не нравится, и забываю говорить о любви... Спасибо тем, кто любит, понимает, уважает и ценит! Спасибо всем любимым подписчикам и единомышленникам! Спасибо тем, кто не боится идти против мнения толпы. Я с благодарностью думаю обо всех, кто пишет добрые слова. Это так важно", – заявила она.
Собчак добавила, что любовь побеждает все.
"Любовь – это единственный "не фейк" в этой странной земной реальности. Люблю вас", – написала она.
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"Сисюля на свободу просится", – прокомментировала подписчица zaya_znaet.
"Ой, титюли полетели", – написала karolinakarol_.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.