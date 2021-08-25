"Сисюля на свободу просится", "Титюли полетели". Собчак показала голую грудь

"Поняла, что много говорю о том, что не нравится, и забываю говорить о любви... Спасибо тем, кто любит, понимает, уважает и ценит! Спасибо всем любимым подписчикам и единомышленникам! Спасибо тем, кто не боится идти против мнения толпы. Я с благодарностью думаю обо всех, кто пишет добрые слова. Это так важно", – заявила она.

Собчак добавила, что любовь побеждает все.

"Любовь – это единственный "не фейк" в этой странной земной реальности. Люблю вас", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"Сисюля на свободу просится", – прокомментировала подписчица zaya_znaet.

"Ой, титюли полетели", – написала karolinakarol_.