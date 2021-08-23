"Секси-красотка, куколка". Звезда "Великолепного века" Узерли показала голую грудь

Актриса засветила на фото голую грудь. Она запечатлена вместе с двумя девушками, которые делают ей макияж.

"Секси-красотка, куколка", – прокомментировала подписчица nina07085.

"Невероятная красота", – отметила mrs_kkovalll.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака ее матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).