Большинство граждан Запада считают, что НАТО должен защитить Украину от российской агрессии

Меньше всего согласны на размещение военных НАТО в Украине граждане Германии (22%) Фото: depositphotos.com

В каждой из стран с этим тезисом согласны почти половина или больше половины опрашиваемых граждан: в Польше – 66%, в США и Канаде – по 61%, во Франции – 57%, в Германии – 49% и в Великобритании – 47%.

Когда речь заходит о размещении солдат НАТО в Украине прямо сейчас – для того, чтобы предотвратить российское вторжение, – готовность поддержать такое решение проявляет меньшее число респондентов: Канада (54%), США (47%), Великобритания (46%), Польша (44%), Франция (33%) и Германия (22%).

Инфографика: zn.ua

Опрос провела американская компания Schoen Cooperman Research в декабре 2021-го — январе 2022 года по заказу Ялтинской европейской стратегии и Фонда Виктора Пинчука. Исследование проводилось в шести государствах – США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции и Польше.

Опрос в каждой стране проводился методом личного интервью в двух группах — "обычное население" (репрезентативная выборка взрослого населения численностью 600 человек) и "профессионалы" (по 185 человек в каждой стране). К "профессионалам" были отнесены представители сферы технологий, бизнеса, услуг/консалтинга, финансов, здравоохранения, юриспруденции, медиа/развлечений, имеющие высшее образование и находящиеся в собственной стране в верхней четверти или трети рейтинга по величине своего годового дохода.