"Страшно за детей, потому что их бабушка поддерживает человека, который убивает украинцев". Дочь Егоровой заявила, что не общается с матерью

"К сожалению, я должна сделать заявление относительно моей мамы, Снежаны Егоровой. Откровенно, мне больно и неприятно это писать, но должна, потому что это касается не только меня, а и моих детей, моего мужа, а также близких нам людей, друзей и коллег, – написала Ровинская. – Многие знают, что я не общаюсь с ней уже больше года. На это много причин, в частности из-за разных мировоззрений и кардинально противоположной гражданской позиции".
Ровинская призналась, что о заявлении матери узнала из новостей.
"Увидев ее заявления о поддержке страны-агрессора, чувствую боль, стыд и желание защитить своих детей. Потому что мне страшно за них, мне страшно, потому что их бабушка, сидя за границей, поддерживает человека, который убивает украинцев, и не переживает даже за безопасность своих внуков, живущих в Украине", – отметила Ровинская.
Она подчеркнула, что не может и не должна отвечать за слова и поступки матери.
"Несмотря все, что было и есть между мной и моей мамой, мне страшно за моих самых младших братиков и сестренку, которые находятся с ней, и сейчас она единственный человек, который о них заботится. Они так же сильно все переживают. Своими действиями и страшными заявлениями она ставит под угрозу и их, ни в чем не повинных детей", – резюмировала дочь Егоровой.
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Егорова родилась в 1972 году в Новой Каховке (Херсонская область). В 1992 году она вышла замуж за режиссера Семена Горова. В этом браке у ведущей родилось двое дочерей – Анастасия (1992) и Александра (1997).
В 2006 году Егорова стала женой музыканта Антина Мухарского. У супругов родилось трое детей: Андрей (2006), Арина (2010) и Иван (2012). В 2015 году Мухарский заявил, что разводится с Егоровой.
Летом 2020 года Егорова заявила, что ей "не нравится образ современного кинематографического украинского героя". "Мне не нравятся эти герои – эти рагули, которые повылазили непонятно откуда, селюки, которые разговаривают на суржике и готовы свою жизнь положить... Свою жизнь – какую? Жизнь, которая ничего из себя не представляет?" – заявила тогда Егорова.
26 января 2022 года ведущая, которая в настоящее время проживает в Турции, призналась, что поддерживает Владимира Путина, президента страны-агрессора РФ.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
В середине января американские СМИ, в частности CNN, сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину в январе – феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.
Президент Украины Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать.
На фоне новостей о возможном вторжении России четыре страны – США, Великобритания, Австралия и Германия – заявили о намерении эвакуировать из Украины членов семей дипломатов и часть сотрудников дипломатических учреждений. В МИД Украины назвали этот шаг преждевременным.