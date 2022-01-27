"Страшно за детей, потому что их бабушка поддерживает человека, который убивает украинцев". Дочь Егоровой заявила, что не общается с матерью

"К сожалению, я должна сделать заявление относительно моей мамы, Снежаны Егоровой. Откровенно, мне больно и неприятно это писать, но должна, потому что это касается не только меня, а и моих детей, моего мужа, а также близких нам людей, друзей и коллег, – написала Ровинская. – Многие знают, что я не общаюсь с ней уже больше года. На это много причин, в частности из-за разных мировоззрений и кардинально противоположной гражданской позиции".

Ровинская призналась, что о заявлении матери узнала из новостей.

"Увидев ее заявления о поддержке страны-агрессора, чувствую боль, стыд и желание защитить своих детей. Потому что мне страшно за них, мне страшно, потому что их бабушка, сидя за границей, поддерживает человека, который убивает украинцев, и не переживает даже за безопасность своих внуков, живущих в Украине", – отметила Ровинская.

Она подчеркнула, что не может и не должна отвечать за слова и поступки матери.

"Несмотря все, что было и есть между мной и моей мамой, мне страшно за моих самых младших братиков и сестренку, которые находятся с ней, и сейчас она единственный человек, который о них заботится. Они так же сильно все переживают. Своими действиями и страшными заявлениями она ставит под угрозу и их, ни в чем не повинных детей", – резюмировала дочь Егоровой.