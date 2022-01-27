  "Воспитательница сказала: "Может, не будете водить сына, пока все не уляжется?" Дочери Егоровой из-за позиции матери предложили уехать в РФ

По словам Ровинской, если бы не эта ситуация, она бы не стала писать в Instagram о том, что не общается с матерью больше года и не поддерживает ее позицию.
"Я бы никогда не написала или не сказала публично то, что может дискредитировать мою маму, какой бы она ни была. Все равно она остается моей мамой. Но произошла очень показательная история. Забирая сына из садика, папа одного ребенка сказал: "Вы еще не в России? Чего еще не уехали?" Я даже поначалу его не поняла. А потом воспитательница сказала: "Может, вы не будете водить своего сына в садик, пока все не уляжется?" – призналась Ровинская.
Она подчеркнула, что у нее есть своя семья и она несет ответственность только за них, а не за слова совей матери.
"Мы все живем здесь. И я не хочу, чтобы они чего-то боялись. Мы поддерживаем Украину все годы, пока идет война. Я должна была сделать этот пост, чтобы защитить их. И вслух четко сказать о моей и нашей позиции", – подытожила ведущая.
26 января 2022 года Егорова, которая в настоящее время проживает в Турции, призналась, что поддерживает Владимира Путина – президента страны-агрессора РФ.
Украинская писательница Ольга Навроцкая обматерила Егорову в ответ на ее слова о поддержке Путина, а актриса Римма Зюбина заявила, что СБУ должна отреагировать на заявление ведущей.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
В середине января американские СМИ, в частности CNN, сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину в январе – феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.
Президент Украины Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать.
На фоне новостей о возможном вторжении России четыре страны – США, Великобритания, Австралия и Германия – заявили о намерении эвакуировать из Украины членов семей дипломатов и часть сотрудников дипломатических учреждений. В МИД Украины назвали этот шаг преждевременным.