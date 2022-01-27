  "Воспитательница сказала: "Может, не будете водить сына, пока все не уляжется?" Дочери Егоровой из-за позиции матери предложили уехать в РФ

Ровинская: Я бы никогда не написала или не сказала публично то, что может дискредитировать мою маму, какой бы она ни была Фото: sia_rovinska / Instagram, Snezhana Egorova / Facebook

По словам Ровинской, если бы не эта ситуация, она бы не стала писать в Instagram о том, что не общается с матерью больше года и не поддерживает ее позицию.

"Я бы никогда не написала или не сказала публично то, что может дискредитировать мою маму, какой бы она ни была. Все равно она остается моей мамой. Но произошла очень показательная история. Забирая сына из садика, папа одного ребенка сказал: "Вы еще не в России? Чего еще не уехали?" Я даже поначалу его не поняла. А потом воспитательница сказала: "Может, вы не будете водить своего сына в садик, пока все не уляжется?" – призналась Ровинская.

Она подчеркнула, что у нее есть своя семья и она несет ответственность только за них, а не за слова совей матери.

"Мы все живем здесь. И я не хочу, чтобы они чего-то боялись. Мы поддерживаем Украину все годы, пока идет война. Я должна была сделать этот пост, чтобы защитить их. И вслух четко сказать о моей и нашей позиции", – подытожила ведущая.

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