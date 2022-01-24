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ПОЛИТИКА

"Это не было решение партии или фракции". Шуляк рассказала о бойкоте канала "Украина 24"

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До бойкота Шуляк участвовала в ток-шоу на "Украина 24"
До бойкота Шуляк участвовала в ток-шоу на "Украина 24"
Фото: Olena Shuliak / Facebook

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что за два месяца с момента объявления бойкота телеканалу "Украина 24" она ни разу не выступала в его эфире. Об этом она сказала в интервью "Українським новинам", опубликованном 24 января.

Журналисты обратили внимание, что, несмотря на заявление о бойкоте телеканала "Украина 24", опубликованное спикером фракции "Слуга народа" Юлией Палийчук от имени "нашей команды", некоторые депутаты продолжили давать каналу комментарии и ходить на ток-шоу.

"Это не было решение партии или фракции. Это была инициатива группы спикеров "Слуги народа", которые объединились и сделали такое заявление", – заявила Шуляк.

По ее словам, к этой инициативе присоединилось более 60 человек.

"С тех пор прошло два месяца. Я на этом канале с момента заявления ни разу не была и мои присоединившиеся коллеги тоже", – отметила она.

Контекст:

Нардепы от фракции "Слуга народа" решили бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат украинскому миллиардеру Ринату Ахметову, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук 24 ноября 2021 года.

Парламентарии по этому поводу выпустили совместное заявление, в котором утверждают, что "олигархический шантаж против государства и общества не даст никакого результата". Также нардепы обвинили каналы в распространении фейков, манипуляции и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху". Кто именно из представителей монобольшинства подписался под заявлением, Палийчук не уточнила, в Telegram-канале партии указано, что речь идет о "ряде спикеров".

Член наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский ответил, что Ахметов не вмешивается в редакционную политику телеканалов. "Совместное публичное заявление части депутатов фракции "Слуга народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" является формой ответа на журналистские вопросы о "вагнергейте", прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября", – сказал он. 

К тому моменту нардепы от "Слуги народа" уже более полугода не посещали и эфиры канала "Прямий", который принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко, отметил журналист и телеведущий Валерий Калныш.

12 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк удивлялся появлению на телеканалах Ахметова таких политиков, как экс-премьер-министр Арсений Яценюк, экс-премьер-министр Владимир Гройсман, экс-министр финансов Александр Данилюк, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, экс-глава СБУ Игорь Смешко и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он связывал критику действующей власти на каналах Ахметова с принятием закона об олигархах.

11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и президента Украины Владимира Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархахПо данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.

Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.

5 ноября Зеленский подписал закон об олигархах. Он уже вступил в силу.

Теги: телевидение, бойкот, ток-шоу, Слуга народа, Елена Шуляк, телеканал Украина, Украина 24
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