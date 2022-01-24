"Это не было решение партии или фракции". Шуляк рассказала о бойкоте канала "Украина 24"

Журналисты обратили внимание, что, несмотря на заявление о бойкоте телеканала "Украина 24", опубликованное спикером фракции "Слуга народа" Юлией Палийчук от имени "нашей команды", некоторые депутаты продолжили давать каналу комментарии и ходить на ток-шоу.

"Это не было решение партии или фракции. Это была инициатива группы спикеров "Слуги народа", которые объединились и сделали такое заявление", – заявила Шуляк.

По ее словам, к этой инициативе присоединилось более 60 человек.

"С тех пор прошло два месяца. Я на этом канале с момента заявления ни разу не была и мои присоединившиеся коллеги тоже", – отметила она.