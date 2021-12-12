Разумков ответил на вопрос о знакомстве с Ахметовым

"Не познакомился я с Ринатом Леонидовичем, по состоянию на сегодняшний день, как и несколько месяцев назад. Как только познакомлюсь, сразу скажу", – заявил он.
В ответ на вопрос журналистки о появлении на каналах Ахметова и возможной поддержке на президентских и парламентских выборах со стороны бизнесмена Разумков посоветовал ценить свободу слова в стране.
"До выборов очень далеко. Я надеюсь, что и Ринат Ахметов, и новые владельцы "Прямого" и "5 канала", и вы, и все остальные будут поддерживать свободу слова. Ибо свобода слова – это залог демократии. Возможность донести свою позицию до кого угодно, в том числе для оппозиционных политических сил – это стоит очень дорого. У многих наших соседей этого нет. Мы уникальны. Давайте эту уникальность не терять. Сегодня угроза утраты такой уникальности очень велика, и надо что нужно объединяться. Если каждый будет занимать позицию "моя хата по краю", то это приведет к тому, что закроют всех. Поэтому очень советую и политикуму, и средствам массовой информации объединяться вокруг защиты свободы слова, потому что после того, как ее станет меньше или не станет вообще, мы получим утрату демократии", – заявил Разумков.
Экс-спикер Рады отметил, что его сейчас приглашают "на разные каналы, но не все" и пообещал ходить на все эфиры куда его будут приглашать.
Журналистка спросила, приглашают ли Разумкова на канал "1+1", 52% акций которого принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.
"Очень давно не был на "1+1", наверное, потеряли мой номер телефона. Я могу передать", – сыронизировал Разумков в ответ и сказав, что пойдет на "плюсы", если его пригласят туда.
Ахметов возглавляет рейтинг 100 богатейших людей Украины журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае. Издание оценило его состояние в $7,6 млрд (год назад было $2,8 млрд по версии "Forbes Украина" и $3 млрд – по версии мирового Forbes).
11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и президента Украины Владимира Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархах (Разумков критиковал некоторые нормы закона и подавал свои правки). По данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой. Также "Украинская правда" отметила, что обострение началось, когда Разумкова несколько раз подряд позвали на эфиры программы "Свобода слова Савика Шустера".
Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркивал Ахметов.