Разумков ответил на вопрос о знакомстве с Ахметовым

Разумков: Не познакомился я с Ринатом Леонидовичем, по состоянию на сегодняшний день, как и несколько месяцев назад Фото: Дмитро Разумков / Facebook

"Не познакомился я с Ринатом Леонидовичем, по состоянию на сегодняшний день, как и несколько месяцев назад. Как только познакомлюсь, сразу скажу", – заявил он.

В ответ на вопрос журналистки о появлении на каналах Ахметова и возможной поддержке на президентских и парламентских выборах со стороны бизнесмена Разумков посоветовал ценить свободу слова в стране.

"До выборов очень далеко. Я надеюсь, что и Ринат Ахметов, и новые владельцы "Прямого" и "5 канала", и вы, и все остальные будут поддерживать свободу слова. Ибо свобода слова – это залог демократии. Возможность донести свою позицию до кого угодно, в том числе для оппозиционных политических сил – это стоит очень дорого. У многих наших соседей этого нет. Мы уникальны. Давайте эту уникальность не терять. Сегодня угроза утраты такой уникальности очень велика, и надо что нужно объединяться. Если каждый будет занимать позицию "моя хата по краю", то это приведет к тому, что закроют всех. Поэтому очень советую и политикуму, и средствам массовой информации объединяться вокруг защиты свободы слова, потому что после того, как ее станет меньше или не станет вообще, мы получим утрату демократии", – заявил Разумков.

Экс-спикер Рады отметил, что его сейчас приглашают "на разные каналы, но не все" и пообещал ходить на все эфиры куда его будут приглашать.

Журналистка спросила, приглашают ли Разумкова на канал "1+1", 52% акций которого принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

"Очень давно не был на "1+1", наверное, потеряли мой номер телефона. Я могу передать", – сыронизировал Разумков в ответ и сказав, что пойдет на "плюсы", если его пригласят туда.