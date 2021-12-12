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ПОЛИТИКА

Разумков ответил на вопрос о знакомстве с Ахметовым

Разумков: Не познакомился я с Ринатом Леонидовичем, по состоянию на сегодняшний день, как и несколько месяцев назад
Разумков: Не познакомился я с Ринатом Леонидовичем, по состоянию на сегодняшний день, как и несколько месяцев назад
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Бывший спикер Верховной Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков в интервью "Радіо Свобода", вышедшем 20 декабря, рассказал, что не знаком с украинским миллиардером Ринатом Ахметовым.

"Не познакомился я с Ринатом Леонидовичем, по состоянию на сегодняшний день, как и несколько месяцев назад. Как только познакомлюсь, сразу скажу", – заявил он. 

В ответ на вопрос журналистки о появлении на каналах Ахметова и возможной поддержке на президентских и парламентских выборах со стороны бизнесмена Разумков посоветовал ценить свободу слова в стране. 

"До выборов очень далеко. Я надеюсь, что и Ринат Ахметов, и новые владельцы "Прямого" и "5 канала", и вы, и все остальные будут поддерживать свободу слова. Ибо свобода слова – это залог демократии. Возможность донести свою позицию до кого угодно, в том числе для оппозиционных политических сил – это стоит очень дорого. У многих наших соседей этого нет. Мы уникальны. Давайте эту уникальность не терять. Сегодня угроза утраты такой уникальности очень велика, и надо что нужно объединяться. Если каждый будет занимать позицию "моя хата по краю", то это приведет к тому, что закроют всех. Поэтому очень советую и политикуму, и средствам массовой информации объединяться вокруг защиты свободы слова, потому что после того, как ее станет меньше или не станет вообще, мы получим утрату демократии", – заявил Разумков. 

Экс-спикер Рады отметил, что его сейчас приглашают "на разные каналы, но не все" и пообещал ходить на все эфиры куда его будут приглашать. 

Журналистка спросила, приглашают ли Разумкова на канал "1+1",  52% акций которого принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому

"Очень давно не был на "1+1", наверное, потеряли мой номер телефона. Я могу передать", – сыронизировал Разумков в ответ и сказав, что пойдет на "плюсы", если его пригласят туда.

Контекст:

Ахметов возглавляет рейтинг 100 богатейших людей Украины журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае. Издание оценило его состояние в $7,6 млрд (год назад было $2,8 млрд по версии "Forbes Украина" и $3 млрд – по версии мирового Forbes).

11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и президента Украины Владимира Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархах (Разумков критиковал некоторые нормы закона и подавал свои правки). По данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой. Также "Украинская правда" отметила, что обострение началось, когда Разумкова несколько раз подряд позвали на эфиры программы "Свобода слова Савика Шустера". 

Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркивал Ахметов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, 1+1, свобода слова, Дмитрий Разумков, телеканал Украина, знакомства
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