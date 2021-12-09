Коломойский приобрел еще один телеканал – СМИ

"В результате переоформления лицензии изменился логотип компании с "Аргумент ТВ" на УНИАН ТВ. Ранее эта цифровая лицензия принадлежала ООО "Телеодин" – юридическому лицу телеканалов М1 и М2, которая входит в медиагруппу StаrLightMedia. В 2021 году "Телеодин" создала дочернюю компанию "Дидживан" и перевела на нее цифровую лицензию", – сообщил "Детектор медиа".

1 декабря право собственности на ООО "Дидживан" было переоформлено на ООО "Солюшинс", которое до 2019 года принадлежало тогдашнему генеральному директору "1+1" Александру Ткаченко. Потом компанию переоформили на совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, 8 декабря компания была переоформлена на Светлану Мищенко.