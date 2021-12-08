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Коломойский вышел из состава наблюдательного совета телеканала "1+1"

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52% акций телеканала "1+1" принадлежат Коломойскому
52% акций телеканала "1+1" принадлежат Коломойскому
Фото: depositphotos.com

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию 8 декабря переоформил пять лицензий ООО "ТРК "Студия "1+1". Об этом сообщило "Детектор медиа".

Изменения касались выхода из состава наблюдательного совета канала его бенефициарного владельца, украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Коломойский и президент киевского "Динамо" Игорь Суркис вдвоем контролируют 70% акций телеканала "1+1", еще 30% принадлежат пяти физическим лицам, зарегистрированным на Кипре. 52% акций телеканала "1+1" принадлежат Коломойскому.

Контекст:

Телеканал "1+1" начал вещать в Украине 3 сентября 1995 года. Входит в медиахолдинг "1+1 медиа".

Коломойский входит в рейтинг 100 богатейших людей Украины журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае. Активы бизнесмена оценили в $1,8 млрд, он занимает четвертое место в списке.

Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и украинского бизнесмена Геннадия Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств "ПриватБанка". Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн. Речь идет об офисной башне в Луисвилле (штат Кентукки), известной как PNC Plaza, и офисном парке в Далласе (Техас), известном как бывшая штаб-квартира компании CompuCom.

Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег "ПриватБанка". "Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в "ПриватБанке", – говорил бизнесмен.

К концу года минюст США подал еще один гражданский иск против бизнесменов. В нем утверждается, что коммерческая недвижимость в Кливленде (штат Огайо) "была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в "ПриватБанке" в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы".

В марте 2021 года США ввели санкции против Коломойского и членов его семьи.

Теги: Украина, Игорь Суркис, Игорь Коломойский, Нацсовет, 1+1, бенефициар
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