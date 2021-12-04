Власти прекратили расследование схем в "Укрнафті" и "ПриватБанке" из-за "теплой ванны" на канале Коломойского – экс-глава СБУ

Валентин Наливайченко: Последние заявления генпрокурора являются политическими и по содержанию, и по форме Фото: nalyvaichenko.org

"Мы все являемся свидетелями, какую "теплую ванну" устраивают президенту и другим чиновникам в эфире телеканала "1+1". Как в эфире этого телеканала, принадлежащего олигарху Коломойскому, все единодушно восхваляют президента. Именно поэтому незаконно остановлены, а по сути слиты, расследование всех производств по "Укрнафті", где установлены убытки на 15 млрд грн, и по "ПриватБанку", где убыток составил $5,5 млрд", – написал нардеп.

Слова генпрокурора Ирины Венедиктовой об активизации расследований по ряду лиц политик назвал угрозами бизнесмену Ринату Ахметову и связал их с редакционной политикой его телеканалов "ТРК Украина" и "Украина 24".

"Последние заявления генпрокурора являются политическими и по содержанию, и по форме. Это фактически угрозы владельцу телеканалов Ринату Ахметову за то, что в эфирах "ТРК Украина" и "Украина 24" политики и эксперты имеют право высказать свое мнение. А не только те спикеры, которые словом восхваляют президента Зеленского. Таким образом, из-за угроз Генпрокуратуры власти пытаются повлиять и изменить редакционную политику этих телеканалов", – добавил Наливайченко.