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ПОЛИТИКА

Офис президента Украины обвинили телеканалы из группы Ахметова в корпоративной цензуре. Бизнесмен это отрицает

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У цензурируемых медиа нет перспективы в современном мире, отметили в ОПУ
У цензурируемых медиа нет перспективы в современном мире, отметили в ОПУ
Фото: depositphotos.com

В эфире телеканалов "Украина" и "Украина 24", принадлежащих украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, значительно выросла доля политиков, которых так или иначе с ним связывают. Об этом "Forbes Украина" заявили в Офисе президента Украины (ОПУ), сокращенная версия интервью Ахметова СМИ с комментариями Банковой опубликована 31 декабря на сайте журнала.

Это "отличается от того, что принято называть балансом, полнотой подачи информации и другими журналистскими стандартами", добавили в ОПУ.

"С некоторых пор вещание этих телеканалов свидетельствует о наличии совершенно четкой корпоративной цензуры – с очевидными акцентами, позволяющими подсвечивать или "громить" тех или иных политиков, – отметили в Офисе президента. –  У цензурируемых медиа нет перспективы в современном мире, даже когда это внутренняя корпоративная цензура".

Ахметов, комментируя информационную политику телеканалов "Украина" и "Украина 24", подчеркнул, что не имеет на нее влияния.

"Но для меня важно, чтобы в моих медиа соблюдались лучшие мировые стандарты журналистики, честная конкуренция и принципы свободы слова", – сказал бизнесмен.

Ахметов также опроверг информацию о якобы попытках со стороны ОПУ "договориться о контроле над информационной политикой канала "Украина 24".

"Это невозможно. На моих каналах цензуры не будет", – заверил он.

В ОПУ слухи о возможных договоренностях назвали "иллюзией".

Контекст:

Ахметов – самый богатый гражданин Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд.

11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и президента Владимира Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархах. По данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.

Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.

24 ноября конфликт между командой президента и Ахметовым обострился. Нардепы от пропрезидентской силы "Слуга народа" заявили о решении бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат бизнесмену. Парламентарии обвинили каналы в распространении фейков, манипуляций и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху". "Никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", – сказано в заявлении.

В "Медиа Группе Украина", куда входят телеканалы "Украина" и "Украина 24", ответили, что журналисты этих СМИ соблюдают стандарты и принципы свободы слова. В медиагруппе отметили, что телеканалы не могут замалчивать важные темы, в том числе относительно спецоперации по задержанию вагнеровцев и офшоров президента.

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. "У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он. Зеленский назвал это "подставой Ахметова". "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.

Ахметов назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил бизнесмен.

29 ноября "Украинская правда" написала, что причиной конфликта между Зеленским и Ахметовым могли стать попытки окружения бизнесмена влиять на депутатов парламента и развалить монобольшинство "Слуги народа".

Теги: СМИ, Ринат Ахметов, Украина, цензура, журналисты, конфликт, обвинение, президент, интервью, Офис президента Украины, телеканал Украина, Украина 24, бизнесмен
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