Офис президента Украины обвинили телеканалы из группы Ахметова в корпоративной цензуре. Бизнесмен это отрицает

У цензурируемых медиа нет перспективы в современном мире, отметили в ОПУ Фото: depositphotos.com

Это "отличается от того, что принято называть балансом, полнотой подачи информации и другими журналистскими стандартами", добавили в ОПУ.

"С некоторых пор вещание этих телеканалов свидетельствует о наличии совершенно четкой корпоративной цензуры – с очевидными акцентами, позволяющими подсвечивать или "громить" тех или иных политиков, – отметили в Офисе президента. – У цензурируемых медиа нет перспективы в современном мире, даже когда это внутренняя корпоративная цензура".

Ахметов, комментируя информационную политику телеканалов "Украина" и "Украина 24", подчеркнул, что не имеет на нее влияния.

"Но для меня важно, чтобы в моих медиа соблюдались лучшие мировые стандарты журналистики, честная конкуренция и принципы свободы слова", – сказал бизнесмен.

Ахметов также опроверг информацию о якобы попытках со стороны ОПУ "договориться о контроле над информационной политикой канала "Украина 24".

"Это невозможно. На моих каналах цензуры не будет", – заверил он.

В ОПУ слухи о возможных договоренностях назвали "иллюзией".