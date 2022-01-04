Ахметов о конфликте с Зеленским: С моей стороны нет и не могло быть ухудшения отношений

"С моей стороны нет и не могло быть ухудшения отношений. Что нужно бизнесу от власти? Бизнесу от власти нужны верховенство права, чтобы инвестиции были защищены законом, уважение к праву частной собственности, честная конкуренция и равные правила игры для всех, – сказал Ахметов. – Я считаю, что у нас может и должна быть одна цель – сильная, независимая, целостная, демократическая, успешная Украина и счастливые украинцы. И вокруг этой цели мы все должны объединиться".

В Офисе президента Украины (ОПУ), отвечая на вопрос о причинах конфликта между Зеленским и Ахметовым, отметили, что представители государственной власти не имеют никаких особых отношений с теми или иными экономическими игроками, назвав подобную оценку не совсем корректной.

"Единственный способ государства общаться с бизнесом – это действующие законы. Они одинаковы для всех экономических игроков. Если какой-либо представитель крупного бизнеса недоволен действующим законодательством или ожидает для себя каких-то привилегий, это свидетельствует лишь о его непонимании современных реалий жизни в Украине", – подчеркнули в ОПУ.

В Офисе президента также добавили, что даже "если какому-то отдельному крупному бизнесмену не хочется подчиняться" нормам закона об олигархах или любого другого закона – "никаких привилегий ни у кого не будет".