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ПОЛИТИКА

Ахметов о конфликте с Зеленским: С моей стороны нет и не могло быть ухудшения отношений

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Ахметов рассказал, что нужно бизнесу от власти
Ахметов рассказал, что нужно бизнесу от власти
Фото: EPA

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов опроверг информацию о якобы конфликте между ним и президентом Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью "Forbes Украина", сокращенная версия которого опубликована 31 декабря на сайте СМИ.

"С моей стороны нет и не могло быть ухудшения отношений. Что нужно бизнесу от власти? Бизнесу от власти нужны верховенство права, чтобы инвестиции были защищены законом, уважение к праву частной собственности, честная конкуренция и равные правила игры для всех, – сказал Ахметов. – Я считаю, что у нас может и должна быть одна цель – сильная, независимая, целостная, демократическая, успешная Украина и счастливые украинцы. И вокруг этой цели мы все должны объединиться".

В Офисе президента Украины (ОПУ), отвечая на вопрос о причинах конфликта между Зеленским и Ахметовым, отметили, что представители государственной власти не имеют никаких особых отношений с теми или иными экономическими игроками, назвав подобную оценку не совсем корректной.

"Единственный способ государства общаться с бизнесом – это действующие законы. Они одинаковы для всех экономических игроков. Если какой-либо представитель крупного бизнеса недоволен действующим законодательством или ожидает для себя каких-то привилегий, это свидетельствует лишь о его непонимании современных реалий жизни в Украине", – подчеркнули в ОПУ.

В Офисе президента также добавили, что даже "если какому-то отдельному крупному бизнесмену не хочется подчиняться" нормам закона об олигархах или любого другого закона – "никаких привилегий ни у кого не будет".

Контекст:

Ахметов – самый богатый гражданин Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд.

11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархах. По данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.

Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.

24 ноября конфликт между командой президента и Ахметовым обострился. Нардепы от пропрезидентской силы "Слуга народа" заявили о решении бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат бизнесмену. Парламентарии обвинили каналы в распространении фейков, манипуляций и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху". "Никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", – сказано в заявлении.

В "Медиа Группе Украина", куда входят телеканалы "Украина" и "Украина 24", ответили, что журналисты этих СМИ соблюдают стандарты и принципы свободы слова. В медиагруппе отметили, что телеканалы не могут замалчивать важные темы, в том числе относительно спецоперации по задержанию вагнеровцев и офшоров президента.

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. "У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он. Зеленский назвал это "подставой Ахметова". "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.

Ахметов назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил бизнесмен.

29 ноября "Украинская правда" написала, что причиной конфликта между Зеленским и Ахметовым могли стать попытки окружения бизнесмена влиять на депутатов парламента и развалить монобольшинство "Слуги народа".

Теги: Ринат Ахметов, Украина, инвестиции, Владимир Зеленский, закон, олигархи, конфликт, президент, интервью, власть, бизнесмен
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