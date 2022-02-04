Патрульная полиция сообщила следователям, что видео с места ДТП с Трухиным не сохранилось – Офис генпрокурора

"Согласно письменному ответу управления патрульной полиции в Киеве... видеозаписи с нагрудных регистраторов работников полиции, находившихся на месте указанного происшествия, не сохранились. Поэтому запись с боди-камеры [патрульного Сергея] Петрика не могла быть приобщена к материалам уголовного производства", – говорится в ответе.

Запросы на получение записей с боди-камер сотрудников патрульной полиции следователи Нацполиции отправили 25 августа. Следователями Госбюро расследования отправили такие же запросы 3 сентября. На все эти запросы были получены письменные ответы об отсутствии таких записей.

Также в Офисе генпрокурора сообщили, что судья 30 августа наложил арест на автомобиль Audi A8, в котором был Трухин.

В то же время в публичном судебном реестре отсутствуют решения об аресте любых автомобилей в Киеве и Киевской области, датированные 30 августа, подчеркивают журналисты.