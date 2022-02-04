Аваков о ДТП с Трухиным: В полиции все знают, что этот мажор сидел за рулем бухой

Аваков отметил, что он бы тоже обнародовал видео, если бы они у него были Фото: МВС України / Facebook

Об этом он сказал после слов о том, что полиция отреагировала на просьбу следствия предоставить запись с боди-камер полицейских, которые были на месте аварии с Трухиным, уже после истечения месячного срока хранения таких видео.

"В полиции все об этом знают: о том, что существует видео, о том, что этот мажор политический сидел за рулем, о том, что он был бухой, "как и они все" (как они об этом между собой говорят), о том, что в Полтавской области он начинал с того, что пил там со своими руководителями партийными в ресторане и потом сел за руль, пил виски и приехал сюда. Это все знают", – объяснил Аваков.

Он считает, что кто-то из полицейских снял копию с записей аварии с Трухиным, когда более чем через полгода после ДТП ничего не происходило, "и передал эту копию журналистам, когда убедился, что это дело полностью сливают".

"Что бы сделал я, если бы ко мне попала такая пленка? Я поступил бы точно так же, я немедленно бы ее обнародовал", – подчеркнул Аваков.