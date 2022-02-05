Рябошапка спрогнозировал, чем закончится расследование дела о ДТП с участием нардепа Трухина

После ДТП с участием Трухина (на фото) прошло уже пять месяцев, отметил Рябошапка Фото: sluga-narodu.com

Такое мнение 4 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" выразил генеральный прокурор Украины (в 2019–2020 годах) Руслан Рябошапка.

"А мы сегодня видим, что ни генеральный прокурор [Ирина Венедиктова], ни руководитель Государственного бюро расследований (ГБР) [Алексей Сухачев], ни министр внутренних дел [Денис Монастырский] – не такие независимые лица, которые возглавляют эти правоохранительные органы", – сказал Рябошапка.

Кроме того, нужно учесть, что после ДТП прошло уже пять месяцев, добавил экс-генпрокурор.

"За эти пять месяцев, мне кажется, были использованы все возможные и невозможные способы для того, чтобы уничтожить доказательства, которые могли бы подтвердить вину Трухина, и наоборот, собирались обвинением доказательства, которые могли бы его оправдать. Поэтому я сильно сомневаюсь, что правоохранительные органы смогут довести эту ситуацию до логического завершения. И здесь единственная надежда может быть только на СМИ", – резюмировал Рябошапка.