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Гройсман о словах Путина: Это психология насильника и, возможно, даже убийцы

 
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Владимир Гройсман: У Путина больная психология уничтожения, боли, варварства, издевательства, насилия
Владимир Гройсман: У Путина больная психология уничтожения, боли, варварства, издевательства, насилия
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Высказывание президента РФ Владимира Путина в адрес Украины "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" говорит о "больной психологии" российского лидера. Об этом 10 февраля в ток-шоу "ГОРДОН", которое транслировалось на YouTube-канале "Дмитрий Гордон", заявил бывший премьер-министр Украины и экс-глава Верховной Рады Владимир Гройсман.

"То, что сказал президент Путин, на самом деле не касается ни Украины, ни [президента Владимира] Зеленского. "Нравится, не нравится…" – даже не хочу это повторять. Это высказывание, это психология насильника и, возможно, даже убийцы", – сказал Гройсман.

Он добавил, что сочувствует российским женщинам, которым "приходится жить с таким унижением", когда главный человек в стране позволяет себе оскорбительные высказывания.

"Я просто сочувствую российским женщинам, что ими управляет человек, который может себе позволить по отношению к женщине такие выражения, которые на подсознании говорят, что у него больная психология уничтожения, боли, варварства, издевательства, насилия и так далее", – резюмировал Гройсман.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

7 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, говоря о Минских соглашениях и якобы нежелании Украины их выполнять, Путин заявил: "Но нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять". Ряд СМИ обратили внимание, что это перефразированная цитата из нецензурной песни российской группы "Красная плесень" "Чтобы гость не уходил", которую можно трактовать как посвященную некрофилии и каннибализму. "Звучит как шутка об изнасиловании, но если погуглить, то все еще хуже", – отметил журналист Financial Times в Москве Макс Седдон.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что убежден: "Путин не знаком с творчеством этой группы", – сообщила "Медуза". Он добавил, что по его мнению, эта группа позаимствовала слова для песни из российского фольклора.

Зеленский 8 февраля ответил Путину. "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – тут, конечно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина – действительно красавица. По поводу "моя" – мне кажется, что это уже перебор", – отметил он.

Путин 10 февраля заявил, что его заявление "не имело никакого личного измерения".

Теги: Владимир Путин, Владимир Гройсман, психология, ток-шоу, женщины, насилие, ток-шоу "ГОРДОН"
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