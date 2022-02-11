Гройсман о словах Путина: Это психология насильника и, возможно, даже убийцы

"То, что сказал президент Путин, на самом деле не касается ни Украины, ни [президента Владимира] Зеленского. "Нравится, не нравится…" – даже не хочу это повторять. Это высказывание, это психология насильника и, возможно, даже убийцы", – сказал Гройсман.

Он добавил, что сочувствует российским женщинам, которым "приходится жить с таким унижением", когда главный человек в стране позволяет себе оскорбительные высказывания.

"Я просто сочувствую российским женщинам, что ими управляет человек, который может себе позволить по отношению к женщине такие выражения, которые на подсознании говорят, что у него больная психология уничтожения, боли, варварства, издевательства, насилия и так далее", – резюмировал Гройсман.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube