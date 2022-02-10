Посол Великобритании в Украине Симмонс: Мы готовы работать в будапештском формате

Ведущий Дмитрий Гордон напомнил, что Россия в 2014 году нарушила Будапештский меморандум. "Почему на девятый год войны мы продолжаем говорить о минском, нормандском форматах? Может быть, стоит сесть за стол переговоров с таком составе: [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон, [президент США Джо] Байден, [президент РФ Владимир] Путин и [президент Украины Владимир] Зеленский – и призвать Россию к ответу?"
"Мы всегда говорили, что мы готовы работать в будапештском формате, если это работает. Россия не хочет договариваться, – ответила Симмонс. – Великобритания и США готовы работать в любых форматах. Четыре члена ООН должны выполнять свои обязательства по Будапештскому меморандуму, и именно Россия не хочет садиться за этот стол".
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.
Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.
В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".