Посол Великобритании в Украине Симмонс: Мы готовы работать в будапештском формате

Симмонс (на фото она с Борисом Джонсоном в Киеве) сказала, что Великобритания и США готовы работать в любых форматах Фото: Melinda Simmons / Twitter

Ведущий Дмитрий Гордон напомнил, что Россия в 2014 году нарушила Будапештский меморандум. "Почему на девятый год войны мы продолжаем говорить о минском, нормандском форматах? Может быть, стоит сесть за стол переговоров с таком составе: [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон, [президент США Джо] Байден, [президент РФ Владимир] Путин и [президент Украины Владимир] Зеленский – и призвать Россию к ответу?"

"Мы всегда говорили, что мы готовы работать в будапештском формате, если это работает. Россия не хочет договариваться, – ответила Симмонс. – Великобритания и США готовы работать в любых форматах. Четыре члена ООН должны выполнять свои обязательства по Будапештскому меморандуму, и именно Россия не хочет садиться за этот стол".

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube