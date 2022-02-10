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Посол Великобритании в Украине Симмонс: Мы готовы работать в будапештском формате

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Симмонс (на фото она с Борисом Джонсоном в Киеве) сказала, что Великобритания и США готовы работать в любых форматах
Симмонс (на фото она с Борисом Джонсоном в Киеве) сказала, что Великобритания и США готовы работать в любых форматах
Фото: Melinda Simmons / Twitter
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Великобритания готова участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе со странами, которые подписали Будапештский меморандум в 1994 году, заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс 10 февраля в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

Ведущий Дмитрий Гордон напомнил, что Россия в 2014 году нарушила Будапештский меморандум. "Почему на девятый год войны мы продолжаем говорить о минском, нормандском форматах? Может быть, стоит сесть за стол переговоров с таком составе: [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон, [президент США Джо] Байден, [президент РФ Владимир] Путин и [президент Украины Владимир] Зеленский – и призвать Россию к ответу?" 

"Мы всегда говорили, что мы готовы работать в будапештском формате, если это работает. Россия не хочет договариваться, – ответила Симмонс. – Великобритания и США готовы работать в любых форматах. Четыре члена ООН должны выполнять свои обязательства по Будапештскому меморандуму, и именно Россия не хочет садиться за этот стол". 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

Теги: Россия, США, Дмитрий Гордон, Украина, Великобритания, Донбасс, переговоры, Будапештский меморандум, Мелинда Симмонс, ток-шоу "ГОРДОН"
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