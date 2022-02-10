"Это не имело личного измерения". Путин прокомментировал свою фразу об Украине "терпи, моя красавица"

"Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности", – сказал лидер РФ.
По его словам, слова "нравится, не нравится" – не тот формат, который нужно употреблять в ходе обсуждения политики безопасности.
"Если государство приняло на себя определенные обязательства, тем более закрепленные в нормах международного права и в резолюции безопасности ООН, то всем нужно исполнять и думать, договариваться, как это сделать", – добавил Путин.
7 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, говоря о Минских соглашениях и якобы нежелании Украины их выполнять, Путин заявил: "Но нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять". Ряд СМИ обратили внимание, что это перефразированная цитата из нецензурной песни российской группы "Красная плесень" "Чтобы гость не уходил", которую можно трактовать как посвященную некрофилии и каннибализму. "Звучит как шутка об изнасиловании, но если погуглить, то все еще хуже", – отметил журналист Financial Times в Москве Макс Седдон.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что убежден: "Путин не знаком с творчеством этой группы", – сообщила "Медуза". Он добавил, что по его мнению, эта группа позаимствовала слова для песни из русского фольклора.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля ответил Путину. "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – тут, конечно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина – действительно красавица. По поводу "моя" – мне кажется, что это уже перебор", – отметил он.