"Это не имело личного измерения". Путин прокомментировал свою фразу об Украине "терпи, моя красавица"

Путин: Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности Фото: EPA

"Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности", – сказал лидер РФ.

По его словам, слова "нравится, не нравится" – не тот формат, который нужно употреблять в ходе обсуждения политики безопасности.

"Если государство приняло на себя определенные обязательства, тем более закрепленные в нормах международного права и в резолюции безопасности ООН, то всем нужно исполнять и думать, договариваться, как это сделать", – добавил Путин.