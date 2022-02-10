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"Хамить не надо! И тональность поменяйте к моей стране!" Кох и Яценюк поссорились в прямом эфире. Видео

 
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Кох и Яценюк устроили перепалку в прямом эфире
Кох и Яценюк устроили перепалку в прямом эфире
Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

10 февраля в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" Альфред Кох, который был вице-премьер России в 1997 году, и премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк поспорили из-за предоставлении Украине военной помощи в связи в вероятной угрозой вторжения РФ.

Кох раскритиковал действия украинских властей. "Германия у вас плохая, Германия у вас предатель, не хочет продавать вам оружие? Окей, давайте посмотрим, где ваше оружие. В 1991 году у вас было 6 тыс. танков, сегодня их две. Куда делись 4 тыс.? Вы их продали, разобрали на металлолом, раздали, они куда-то неизвестно куда пропали", – сказал он и заявил, что в Украине "раздали и украли" оружие, которое стране досталось со времен СССР. 

"Где ваши гарантии, что с нашим оружием такого не случится? Вы знаете, что часть оружия будет украдена, часть пропадет неизвестно куда", – продолжил экс-вице-премьер РФ, живущий в Германии. 

"Только хамить не надо украинцам! – прервал его Яценюк. – Тональность, пожалуйста, поменяйте по отношению к моей стране! Очень важно с уважением относиться и с фактами. Чуть-чуть тональность [понизьте] и аккуратнее разговаривайте со страной, которая находится под российской агрессией, где вы работали вице-премьером!"

Кох возразил, что работал в РФ до того, как началась война. Оппоненты продолжили спор, но уже о "Северном потоке – 2" и транзите российского газа. 

видео

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Арсений Яценюк, оружие, ФРГ, Альфред Кох, ток-шоу "ГОРДОН"
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