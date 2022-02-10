"Хамить не надо! И тональность поменяйте к моей стране!" Кох и Яценюк поссорились в прямом эфире. Видео

Кох раскритиковал действия украинских властей. "Германия у вас плохая, Германия у вас предатель, не хочет продавать вам оружие? Окей, давайте посмотрим, где ваше оружие. В 1991 году у вас было 6 тыс. танков, сегодня их две. Куда делись 4 тыс.? Вы их продали, разобрали на металлолом, раздали, они куда-то неизвестно куда пропали", – сказал он и заявил, что в Украине "раздали и украли" оружие, которое стране досталось со времен СССР.

"Где ваши гарантии, что с нашим оружием такого не случится? Вы знаете, что часть оружия будет украдена, часть пропадет неизвестно куда", – продолжил экс-вице-премьер РФ, живущий в Германии.

"Только хамить не надо украинцам! – прервал его Яценюк. – Тональность, пожалуйста, поменяйте по отношению к моей стране! Очень важно с уважением относиться и с фактами. Чуть-чуть тональность [понизьте] и аккуратнее разговаривайте со страной, которая находится под российской агрессией, где вы работали вице-премьером!"

Кох возразил, что работал в РФ до того, как началась война. Оппоненты продолжили спор, но уже о "Северном потоке – 2" и транзите российского газа.