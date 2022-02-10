Яценюк: Из 73%, проголосовавших за Зеленского, 90% уже об этом жалеют

"Президент должен ответить народу Украины о том, что он будет делать. Его выбрали, за него проголосовало 73%, из которых 90% уже жалеют о своем выборе. Важно, чтобы он об этом сказал... Я не могу оставаться в стороне не в том смысле, что он [Зеленский] должен был сделать, а что он сделал. У меня впечатление раздвоения личности у лица, которое сейчас занимает пост президента Украины. Скажу почему. Это очень безответственно: обращаться к людям, как к таким, которые или чего-то не понимают, или находятся в детском саду, или с ними нужно шутить. И это во время, когда на границах Украины стоит 130 тыс. российских войск", — сказал политик.
Он также рассказал о несоответствиях в заявлениях президента Украины и его просьбах в адрес западных партнеров.
"Вся администрация [президента] США, весь Запад, все разведслужбы, в частности украинские, говорят про то, что Путин может напасть. И когда Зеленский говорит, что не нужно паниковать, я первый так же буду говорить: не нужно паниковать. Только нужно сначала говорить правду. Если ты сначала говоришь, что не будет нападения и не надо паниковать, то у меня вопрос. А почему ты просишь поставки оружия у наших западных партнеров? И его поставляют. И спасибо. Второй вопрос: почему ты просишь введения санкций против России? И их готовы ввести. У меня третий вопрос: почему ты просишь миллиарды долларов помощи Украине из-за того, что РФ может напасть? Нужно просто быть честным с народом Украины и нашими западными союзниками", — отметил Яценюк.
По его мнению, главе Украинского государства не хватает ряда качеств: "Не хватает очень многих вещей, которые касаются управления государством".
"Но самое важное из того, что я вижу, – не хватает Зеленскому не как лицу, которое занимает пост президента, а как человеку. Ему не хватает человеческих качеств. Честности и открытости. И уважения к гражданам страны", — резюмировал экс-премьер-министр Украины.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал 7 февраля 2022 года, что у границ Украины расположены 119 тыс. российских войск наземного компонента. Они находятся в Беларуси, РФ, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО.