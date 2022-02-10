Щаранский объяснил, что мешает Израилю открыто встать на сторону Украины

"Во-первых, безусловно, симпатии Израиля целиком на стороне украинского народа. Во-вторых, я не член правительства, я могу сказать только предположения и надежды. Но я не сомневаюсь, что все те неофициальные возможности помогать Украине должны использоваться", — подчеркнул бывший вице-премьер Израиля.

Он также объяснил, что мешает Израилю открыто встать на сторону Украины и помогать своими исключительными военными технологиями.

"Для этого, к сожалению, есть одна серьезная причина. В свое время американский президент из-за своей слабости на Ближнем Востоке, своих уступок и боязни продемонстрировать силу даже тогда, когда Сирия применяла химическое оружие, позволил РФ создать военную базу. Благодаря этому Россия контролирует воздушное пространство на Ближнем Востоке. А у Израиля есть совершенно необходимая задача в борьбе за наше существование — бороться с базами иранских террористических групп, которые устанавливаются буквально каждый день. И в Сирии, и в Ливане. Израиль буквально каждый день бомбит их базы. И к сожалению, сегодня ситуация такая, что без согласия РФ на эти действия Израиль не смог бы этого делать", — рассказал Щаранский.

По его словам, израильское правительство вынуждено искать непрямые пути поддержки Украины из-за ультиматумов РФ.

"Израилю приходиться сталкиваться с давлением, которое, по-видимому, Россия оказывает, и в ультимативном порядке требует, чтобы Израиль не оказывал военной помощи Украине. Мы поддерживаем открытые, дружеские отношения с Украиной. Но сейчас Израиль вынужден считаться с интересами своей борьбы за безопасность. Из-за этого он вынужден изыскивать способы выражения солидарности и помощи Украине более осторожными способами", — подытожил Щаранский.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube