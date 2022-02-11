"Нет войне в Украине". Украинский атлет провел молчаливый протест на Олимпиаде в Пекине

После окончания выступления на состязании по мужскому скелетону украинец, идя мимо камеры, продемонстрировал надпись на плакате "Нет войне в Украине".
Позже он в комментарии Общественному рассказал о своей акции.
"Все нормально было. Нас поддержали в этом. Это моя позиция. Никакой нормальный человек не хочет войны, и я тоже нормальный человек и не хочу войны. Я хочу мира в своем государстве и не хочу, чтобы какие-то люди погибли в результате войны", – отметил он.
Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4-го по 20 февраля.
21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.
Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.
28 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.
По состоянию на 11 февраля у Украины нет ни одной медали. В лидерах медального зачета Германия (семь "золотых", четыре серебряные"), Норвегия (шесть "золотых", три "серебряные", пять "бронзовых") и Нидерланды (пять "золотых", четыре "серебряные", одна "бронзовая".