"Нет войне в Украине". Украинский атлет провел молчаливый протест на Олимпиаде в Пекине

Гераскевич показал на Олимпиаде плакат с надписью "Нет войне в Украине" Фото: iceformulaone / Instagram

После окончания выступления на состязании по мужскому скелетону украинец, идя мимо камеры, продемонстрировал надпись на плакате "Нет войне в Украине".

Фото: suspilne.media

Позже он в комментарии Общественному рассказал о своей акции.

"Все нормально было. Нас поддержали в этом. Это моя позиция. Никакой нормальный человек не хочет войны, и я тоже нормальный человек и не хочу войны. Я хочу мира в своем государстве и не хочу, чтобы какие-то люди погибли в результате войны", – отметил он.