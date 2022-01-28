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Министр спорта Украины о зимней Олимпиаде: Много медалей ожидать не будем

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В Минспорта надеются увидеть украинских спортсменов на пьедестале зимней Олимпиады 2022
В Минспорта надеются увидеть украинских спортсменов на пьедестале зимней Олимпиады 2022
Фото: EPA

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт считает, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной. Об этом он сказал, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Будем надеяться, что наши олимпийцы достойно представят нас на Олимпийских играх. Да, много медалей ожидать не будем, честно говоря. Но мы будем верить, что наши спортсмены будут на пьедестале", – сказал министр.

По его словам, Министерство молодежи и спорта сделало все возможное, чтобы спортсмены достойно подготовились. В частности, еще за два-три месяца было закуплено все нужное оборудование, чтобы спортсмены перед Олимпиадой тренировались уже на новом оборудовании. 

"К сожалению, не хватает зимней инфраструктуры, они все тренируются за границей, но мы занимаемся тем, чтобы зимние виды спорта тоже развивались в Украине. Сейчас заканчиваем базу в Буковеле для биатлона, и в планах построить полностью зимнюю инфраструктуру", – сказал Гутцайт. 

Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля. 

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

Теги: биатлон, спорт, Олимпиада 2022, Министерство молодежи и спорта, Олимпиада, спортсмены, Олимпийские игры, Вадим Гутцайт
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