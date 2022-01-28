Министр спорта Украины о зимней Олимпиаде: Много медалей ожидать не будем

"Будем надеяться, что наши олимпийцы достойно представят нас на Олимпийских играх. Да, много медалей ожидать не будем, честно говоря. Но мы будем верить, что наши спортсмены будут на пьедестале", – сказал министр.

По его словам, Министерство молодежи и спорта сделало все возможное, чтобы спортсмены достойно подготовились. В частности, еще за два-три месяца было закуплено все нужное оборудование, чтобы спортсмены перед Олимпиадой тренировались уже на новом оборудовании.

"К сожалению, не хватает зимней инфраструктуры, они все тренируются за границей, но мы занимаемся тем, чтобы зимние виды спорта тоже развивались в Украине. Сейчас заканчиваем базу в Буковеле для биатлона, и в планах построить полностью зимнюю инфраструктуру", – сказал Гутцайт.