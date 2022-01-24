Украинским спортсменам рекомендовали избегать представителей России на Олимпиаде

По его словам, у них была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, где обсуждали, как вести себя по отношению к представителям РФ.
"Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали", – сказал Гутцайт.
Такие рекомендации связаны со скандалом, в центре которого на летней Олимпиаде оказалась украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Выиграв бронзу на Олимпиаде в Токио 7 августа, она обнялась с получившей золото в этой же дисциплине россиянкой Марией Ласицкене. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ.
За легкоатлетку вступились другие спортсмены-олимпийцы – каратист Станислав Горуна, борец и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк. Ее поддержали и в Федерации легкой атлетики Украины.
Магучих, вернувшись из Токио 12 августа, прокомментировала ситуацию. "Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года, и я очень горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою гимн", – сказала она. Спортсменка также поблагодарила воинов, которые защищают Украину на фронте, и пояснила, что после финала Олимпиады испытывала такие сильные эмоции, что хотелось "обнять весь мир".
Ласицкене сказала, что "главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно", и подчеркнула: "Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к [украинским спортсменкам]".
В Минобороны Украины пообещали "должным образом ознакомить" спортсменов-военнослужащих с доктриной публичного общения.