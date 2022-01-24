Украинским спортсменам рекомендовали избегать представителей России на Олимпиаде

По его словам, у них была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, где обсуждали, как вести себя по отношению к представителям РФ.

"Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали", – сказал Гутцайт.