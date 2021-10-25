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Бронзовая призерша Олимпиады Магучих рассказала, какие страны предлагали ей сменить гражданство

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Магучих (справа) выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде 2020 в Токио
Магучих (справа) выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде 2020 в Токио
Фото: EPA

Бронзовая призерша Олимпиады 2020 в Токио по легкой атлетике Ярослава Магучих заявила, что ей предлагали выступать за другие страны. Об этом украинская прыгунья в высоту рассказала в интервью YouTube-каналу "Бегущий Банкир", опубликованном 25 октября.

"Я не могу переехать, я не вижу себя в какой-то другой стране. Жить, учиться – не вижу вообще. Путешествовать – да, пожалуйста, жить – только в Украине… Не знаю, что будет через 10–15 лет", – сказала Магучих.

Ведущий канала Андрей Онистрат спросил легкоатлетку, предлагали ли ей другие страны сменить гражданство.

"Много стран, Германия звала, [тренеру] Татьяне Владимировне [Степановой] с Кипра звонили, из США... Много стран, но когда ты сильно не зацикливаешься на этом, ну предложили – предложили. Ну все, куда?" – ответила Магучих.

Контекст:

Украинская прыгунья в высоту Магучих, выиграв бронзу на Олимпиаде в Токио 7 августа, обнялась с получившей золото в этой же дисциплине россиянкой Марией Ласицкене. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ.

За легкоатлетку вступились другие спортсмены-олимпийцы – каратист Станислав Горуна, борец и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк. Ее поддержали и в Федерации легкой атлетики Украины.

Магучих, вернувшись из Токио 12 августа, прокомментировала ситуацию. "Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года, и я очень горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою гимн", – сказала она. Спортсменка также поблагодарила воинов, которые защищают Украину на фронте, и пояснила, что после финала Олимпиады испытывала такие сильные эмоции, что хотелось "обнять весь мир".

Ласицкене сказала, что "главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно", и подчеркнула: "Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к [украинским спортсменкам]". 

В Минобороны Украины пообещали "должным образом ознакомить" спортсменов-военнослужащих с доктриной публичного общения.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт призвал всех поддержать Магучих, "чтобы потом мы не увидели ее в другой стране".

Теги: США, Германия, Украина, Кипр, гражданство, Олимпиада, Токио, легкая атлетика, спортсмены, Олимпиада 2020, легкоатлеты, интервью, Андрей Онистрат, Ярослава Магучих, украинки
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