Бронзовая призерша Олимпиады Магучих рассказала, какие страны предлагали ей сменить гражданство

"Я не могу переехать, я не вижу себя в какой-то другой стране. Жить, учиться – не вижу вообще. Путешествовать – да, пожалуйста, жить – только в Украине… Не знаю, что будет через 10–15 лет", – сказала Магучих.

Ведущий канала Андрей Онистрат спросил легкоатлетку, предлагали ли ей другие страны сменить гражданство.

"Много стран, Германия звала, [тренеру] Татьяне Владимировне [Степановой] с Кипра звонили, из США... Много стран, но когда ты сильно не зацикливаешься на этом, ну предложили – предложили. Ну все, куда?" – ответила Магучих.