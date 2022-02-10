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Из-за COVID-19 украинцы не смогли принять участие в командном фристайле на Олимпиаде в Пекине

Олимпиада в Пекине проходит без зрителей-иностранцев
Олимпиада в Пекине проходит без зрителей-иностранцев
Фото: ЕРА

Украинская сборная не принимает участие в дебютных соревнованиях смешанных команд по фристайлу на Олимпиаде в Пекине. Об этом 10 февраля проинформировал Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

"Сразу три украинских фристайлиста – Дмитрий Котовский, Анастасия Новосад и Александр Окипнюк буквально накануне старта получили положительные тесты на коронавирус, и украинская команда не имеет возможности выставить полноценный состав из трех фристайлистов", – говорится в сообщении.

В Национальном олимпийском комитете Украины отметили, что в Пекине спортсмены изолированы и им предоставляется медицинская помощь.

"Именно с этой дисциплиной связывали медальные надежды болельщики Украины и небезосновательно, ведь в течение сезона наши спортсмены демонстрировали стабильно высокие результаты на престижных международных стартах. В частности, на этапах Кубка мира, предшествующих Олимпийским играм, в этом виде программы украинцы дважды становились бронзовыми призерами", – объяснили в НОК.

На сайте Олимпиады 2022 указано, что в турнире смешанных команд по фристайлу принимают участие шесть сборных: Беларуси, Канады, Олимпийского комитета России, Швейцарии, США и Китая. В следующий этап выходят четыре команды.

По данным НОК, помимо фристайлистов, положительные тесты на коронавирус получали в Пекине два тренера украинской сборной, один сервисмен и два спортсмена.

Контекст:

Зимняя Олимпиада 2022 проходит с 4-го по 20 февраля.

Украину в Пекине должны были представлять 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования распространяются только среди жителей материкового Китая.

28 января министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявлял, что не стоит ожидать много медалей от украинской олимпийской сборной.

Теги: спорт, Олимпиада 2022, эпидемия, НОК, Пекин, Олимпиада, украинцы, спортсмены, соревнования, фристайл, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олимпийские игры, коронавирус, турнир
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