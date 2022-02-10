Из-за COVID-19 украинцы не смогли принять участие в командном фристайле на Олимпиаде в Пекине

"Сразу три украинских фристайлиста – Дмитрий Котовский, Анастасия Новосад и Александр Окипнюк буквально накануне старта получили положительные тесты на коронавирус, и украинская команда не имеет возможности выставить полноценный состав из трех фристайлистов", – говорится в сообщении.

В Национальном олимпийском комитете Украины отметили, что в Пекине спортсмены изолированы и им предоставляется медицинская помощь.

"Именно с этой дисциплиной связывали медальные надежды болельщики Украины и небезосновательно, ведь в течение сезона наши спортсмены демонстрировали стабильно высокие результаты на престижных международных стартах. В частности, на этапах Кубка мира, предшествующих Олимпийским играм, в этом виде программы украинцы дважды становились бронзовыми призерами", – объяснили в НОК.

На сайте Олимпиады 2022 указано, что в турнире смешанных команд по фристайлу принимают участие шесть сборных: Беларуси, Канады, Олимпийского комитета России, Швейцарии, США и Китая. В следующий этап выходят четыре команды.

По данным НОК, помимо фристайлистов, положительные тесты на коронавирус получали в Пекине два тренера украинской сборной, один сервисмен и два спортсмена.