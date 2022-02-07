На Олимпиаде в Пекине хоккеистки сборной Канады отказывались играть против россиянок из-за COVID-19 – СМИ

В масках до конца игры оставались только канадки Фото: ЕРА

По данным издания, матч начался на час позже в связи с тем, что представители канадской команды требовали предъявить результаты утренних тестов россиянок на коронавирус, и это было связано с тем, что "ранее сразу у нескольких российских хоккеисток были положительные результаты".

"Спорт-Экспресс" отмечает, что в этот день тестирования команды ОКР не было, поэтому "после долгих консультаций" хоккеистки согласились выйти на лед в масках.

О согласии обеих сборных носить маски сообщила и Федерация хоккея Канады.

"Мы бы предпочли не носить их, но в то же время мы должны оставаться в безопасности", – объяснил главный тренер сборной Канады Трой Райан.

Toronto Sun отмечает, что команды играли в масках, пока в третьем периоде не поступили данные об отрицательных результатах тестирования россиянок. После этого сборная ОКР маски сняла, а сборная Канады играла в масках до финального свистка.

Матч закончился со счетом 6:1 в пользу Канады.