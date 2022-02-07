Олимпиада 2022. Украинские биатлонистки заняли 10-е и 11-е места в индивидуальной гонке

На огневых рубежах Джима допустила два промаха Фото: ЕРА

На огневых рубежах Джима допустила два промаха, проиграв лидеру 1.25,9 минуты.

Следом за ней финишировала еще одна украинка – Ирина Петренко (+1.27,6). Чистая стрельба позволила ей занять 11-ю позицию.

Еще две представительницы Украины не доехали до финиша. Валентине Семеренко стало плохо на дистанции, а Дарья Блашко пропустила старт из-за коронавируса.

Победу в гонке праздновала немка Дениз Херрман. Она преодолела дистанцию за 39.14,4 минуты.

Второе место у француженки Анаис Шевалье-Буше (+19,6). Как и Херрман, она допустила один промах.

Бронза у Марты Рейселанд-Олсбю из Норвегии, которая не закрыла две мишени (+28,5).