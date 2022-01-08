Украина завоевала бронзу на Кубке мира по биатлону

Второй соревновательный день в Обергофе закончился одиночной смешанной эстафетой. От Украины сингл-микст бежали Артем Тищенко и Дарья Блашко, впервые соревновавшиеся в составе эстафетной команды.

Старт гонки сложился для Украины не очень удачно, сообщили в Федерации биатлона Украины. Артем Тищенко поддерживал темп лидеров по ходу всего первого этапа, но при этом на каждом рубеже ему пришлось использовать по два запасных патрона, что привело украинскую команду на восьмую позицию при передаче эстафеты.



На первом из женских этапов Дарье Блашко удалось сократить отставание с 26 до 10 секунд и выйти на дистанцию третьей. Имея только два запасных патрона, спортсменка воспользовалась ошибками соперниц и передала эстафету второй.

Артем Тищенко потерял преимущество Блашко перед первым огневым рубежом, а на самой стрельбе закрыл пять мишеней из семи выстрелов, сообщает Общественное. И хотя спортсмен вышел из рубежа пятым, борьба за место в шестерке лидеров продолжалась – шесть биатлонистов находились в интервале 12,5 секунды.

При передаче эстафеты Украина уже была третьей. Артем Тищенко отработал с одним дополнительным патроном и передал эстафету Дарье Блашко с отставанием от лидера на 11 секунд.

Блашко удалось удержаться в тройке лидеров после первого огневого рубежа, хотя отставание от российской команды увеличилось, пишет Общественное. На второй стрельбе спортсменка использовала два дополнительных патрона и смогла удержаться на третьем месте.

Победу одержала Россия, серебро досталось австрийской команде.