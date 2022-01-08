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Украина завоевала бронзу на Кубке мира по биатлону

Артем Тищенко и Дарья Блашко выиграли первую медаль для Украины в биатлонном сезоне
Артем Тищенко и Дарья Блашко выиграли первую медаль для Украины в биатлонном сезоне
Фото: Біатлон України / Facebook

В субботу, 8 января, украинская команда в составе Артема Тищенко и Дарьи Блашко завоевала бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете в рамках состоявшегося в немецком городе Оберхоф пятого этапа Кубка мира по биатлону. Об этом сообщается на сайте Федерации биатлона Украины.

Второй соревновательный день в Обергофе закончился одиночной смешанной эстафетой. От Украины сингл-микст бежали Артем Тищенко и Дарья Блашко, впервые соревновавшиеся в составе эстафетной команды.

Старт гонки сложился для Украины не очень удачно, сообщили в Федерации биатлона Украины.  Артем Тищенко поддерживал темп лидеров по ходу всего первого этапа, но при этом на каждом рубеже ему пришлось использовать по два запасных патрона, что привело украинскую команду на восьмую позицию при передаче эстафеты.

На первом из женских этапов Дарье Блашко удалось сократить отставание с 26 до 10 секунд и выйти на дистанцию третьей. Имея только два запасных патрона, спортсменка воспользовалась ошибками соперниц и передала эстафету второй.

Артем Тищенко потерял преимущество Блашко перед первым огневым рубежом, а на самой стрельбе закрыл пять мишеней из семи выстрелов, сообщает Общественное. И хотя спортсмен вышел из рубежа пятым, борьба за место в шестерке лидеров продолжалась – шесть биатлонистов находились в интервале 12,5 секунды.

При передаче эстафеты Украина уже была третьей. Артем Тищенко отработал с одним дополнительным патроном и передал эстафету Дарье Блашко с отставанием от лидера на 11 секунд.

Блашко удалось удержаться в тройке лидеров после первого огневого рубежа, хотя отставание от российской команды увеличилось, пишет Общественное. На второй стрельбе спортсменка использовала два дополнительных патрона и смогла удержаться на третьем месте.

Победу одержала Россия, серебро досталось австрийской команде.

Теги: Россия, Украина, биатлон, спорт, стрельба, Австрия, медали, спортсмены, борьба, гонки, Украинск, Артем Тищенко, Дарья Блашко
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