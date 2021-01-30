Украинец Прима выиграл золото чемпионата Европы по биатлону

Украинский спортсмен Артем Прима в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону обошел чеха Михала Крчмаржа на 6,6 секунды и норвежца Хаварда Богетвейта на 12,5 секунды.

Для Примы (по центру) это вторая победа в карьере в официальных международных стартах Фото: biathlon.com.ua

Украинец Артем Прима стал победителем гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в польском городе Душники-Здруй. Об этом сообщила Федерация биатлона Украины.

Спортсмен обошел чеха Михала Крчмаржа на 6,6 секунды и норвежца Хаварда Богетвейта на 12,5 секунды, они заняли, соответственно, второе и третье места.

Для Примы это вторая победа в карьере в официальных международных стартах. Первая была одержана также на чемпионате Европы 10 лет назад – в индивидуальной гонке в Риднау-валь-Риданна, Италия.

Еще один украинец Богдан Цымбал финишировал 17-м, а Артем Тищенко оказался на 21-м месте.