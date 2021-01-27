Украинка Меркушина завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по биатлону

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина заняла второе место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы.

Меркушина (слева) закрыла все мишени на четырех огневых рубежах Фото: IBU Cup Biathlon / Twitter

Украинка Анастасия Меркушина завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по биатлону, который сегодня стартовал в польском Душники-Здруй, передает "ГОРДОН".

Украинская биатлонистка заняла второе место в 15-километровой индивидуальной гонке, закрыв все мишени на четырех огневых рубежах.

Победительнице гонки Монике Гойниш-Стареге из Польши представительница Украины проиграла лишь 2,9 секунды.

Третье место – у россиянки Ларисы Куклиной.

В десятке лучших, помимо Меркушиной, оказались еще две украинки. Ирина Петренко, не допустившая ни одного промаха, заняла пятое место и приняла участие в цветочной церемонии. У Катерины Бех, не закрывшей две мишени, – девятая позиция.

Чемпионат Европы по биатлону завершится 31 января.