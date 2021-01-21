Украина завоевала первую медаль на Кубке мира по биатлону

Украинская биатлонистка Юлия Джима заняла второе место в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира.

Украина 21 января завоевала первую медаль на Кубке мира по биатлону в этом сезоне, передает "ГОРДОН".

Второе место в индивидуальной гонке заняла украинка Юлия Джима, которой удалось закрыть все 20 мишеней.

Чистая стрельба и хороший ход позволили украинской спортсменке добыть серебряную медаль, проиграв победительнице гонки австрийке Лизе Терезе Хаузер 43,7 секунды.

Бронза у француженки Анаис Шевалье-Буше.

Помимо Джимы, сегодня финишировали еще три представительницы Украины: 16-е место с одним промахом на последнем рубеже заняла Елена Пидгрушная, 28-е с двумя промахами – Валентина Семеренко, 57-е с тремя неточными выстрелами – Дарья Блашко.