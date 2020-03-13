Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Херрман выиграла спринт Кубка мира по биатлону. Валентина Семеренко – в топ-15

Немка Дениз Херрман выиграла золотую медаль на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском городе Контиолахти.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Валентина Семеренко не закрыла одну мишень
Валентина Семеренко не закрыла одну мишень
Фото: EPA

Немка Дениз Херрман победила в женском спринте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском городе Контиолахти, пишет Biathlon.com.ua.

Херрман прошла гонку за 20 минут и 0,5 секунды, немка один раз промахнулась на огневых рубежах.

Второе место заняла ее соотечественница Франциска Пройс (+20,1), третья – норвежка Тириль Экхофф (+32,3).

В гонке принимали участие пять биатлонисток из Украины. Лучшей стала Валентина Семеренко, которая с одним промахом финишировала на 14-й позиции (+1.04,1).

Вита Семеренко заняла 30-е место (+1.43,0), Анастасия Меркушина финишировала 32-й (+1.45,2), Юлия Джима – 53-я (+2.13,2), Елена Пидгрушная – 57-я (+2.23,3).

14 марта в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону пройдут мужская и женская гонки преследования.

Теги: Украина, биатлон, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Гайтана открыла велосезон
Гайтана открыла велосезон
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS