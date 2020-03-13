Херрман выиграла спринт Кубка мира по биатлону. Валентина Семеренко – в топ-15

Немка Дениз Херрман выиграла золотую медаль на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском городе Контиолахти.

Немка Дениз Херрман победила в женском спринте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском городе Контиолахти, пишет Biathlon.com.ua.

Херрман прошла гонку за 20 минут и 0,5 секунды, немка один раз промахнулась на огневых рубежах.

Второе место заняла ее соотечественница Франциска Пройс (+20,1), третья – норвежка Тириль Экхофф (+32,3).

В гонке принимали участие пять биатлонисток из Украины. Лучшей стала Валентина Семеренко, которая с одним промахом финишировала на 14-й позиции (+1.04,1).

Вита Семеренко заняла 30-е место (+1.43,0), Анастасия Меркушина финишировала 32-й (+1.45,2), Юлия Джима – 53-я (+2.13,2), Елена Пидгрушная – 57-я (+2.23,3).

14 марта в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону пройдут мужская и женская гонки преследования.