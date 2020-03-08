Украинка финишировала в топ-10 масс-старта на Кубке мира по биатлону

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко отстала от победителя масс-старта на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место, на одну минуту и 14,8 секунды.

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко 8 марта финишировала девятой в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место, пишет Biathlon.com.ua.

Семеренко совершила три промаха на четырех огневых рубежах и отстала от победителя гонки Тириль Экхофф из Норвегии на одну минуту и 14,8 секунды.

Второе место заняла представительница Швейцарии Ханна Эберг, бронзу завоевала немка Франциска Пройс.

Валентина Семеренко была единственной представительницей Украины на масс-старте.

В мужском масс-старте Дмитрий Пидручный финишировал на четвертом месте.

В гонке принял участие еще один украинец – Артем Прима. Биатлонист финишировал 11-м и отстал от лидера на минуту и 8,2 секунды.

Это был последний день седьмого этапа Кубка мира по биатлону. 12 марта в Финляндии начнется восьмой этап соревнований.